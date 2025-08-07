Asesinan en la Franja de Gaza a exfutbolista palestino Suleiman Al Obaid mientras esperaba recibir ayuda humanitaria

La Federación Palestina de Fútbol informó en sus redes sociales de la muerte de uno de sus mejores futbolistas en la historia, Suleiman Al Obaid, quien falleció a manos de fuerzas militares israelíes en la Franja de Gaza mientras esperaba por ayuda humanitaria.

El deceso de Al Obaid, bautizado como el “Pelé palestino” y con más de un centenar de goles anotados en su carrera futbolística, es el número 321 en una larga lista de mártires que han muerto en medio del histórico conflicto territorial entre Palestina e Israel.

La muerte del futbolista palestino

Según informaron en las redes sociales de la federación palestina, el futbolista de poco más de cuarenta años y padre de cinco hijos, fue ultimado y “martirizado después que las fuerzas de ocupación (israelíes) apuntaran a la ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, hoy miércoles”.

“El número de mártires de la asociación de fútbol ha llegado a 321, entre jugadores, entrenadores, administradores, árbitros y miembros de la junta”, señalaron.

La Federación Palestina de Fútbol confirmó el deceso de Al Obaid en la Franja de Gaza. Fuente: Instagram @palestine.fa1.

Su muerte causó gran revuelo en los medios de prensa internacional y en el club Palestino, que desde Chile y por medio de su cuenta oficial de Instagram, lamentó el trágico desenlace de Al Obaid.

“Club Deportivo Palestino envía un abrazo fraterno en este difícil momento a todo el fútbol palestino y a un pueblo completo que resiste una situación inhumana”, escribieron en la red social, donde además pidieron un mayor compromiso a las autoridades del balompié internacional para “revisar esta situación, ya que jamás se deberían admitir estos graves crímenes contra el deporte”.

Al Obaid inició su carrera profesional en el fútbol en el Khadamat Al-Shati, y según indicaron en la propia federación palestina, posteriormente “se unió al Club del Centro Juvenil Al-Amari en la Cisjordania ocupada, y más tarde al Club Deportivo de Gaza”. Durante su carrera marcó más de 100 goles, lo que lo convirtió en un ídolo en su país, consignaron en lavanguardia.com.