El frío mercado de pases de invierno en el fútbol chileno: nadie compra

Hoy, a la medianoche, cierra el mercado de pases de invierno en el fútbol chileno. En esta ventana, los clubes nacionales tenían tres cupos para fichajes, que han demostrado estar de sobra, ya que varios ni siquiera han utilizado uno.

Entre los tres equipos denominados “grandes”, que son los que suelen copar los principales traspasos, ha habido dos que no han usado ninguna de sus vacantes. Por diferentes razones, han dejado pasar la oportunidad y ya están casi fuera de la pelea por el título.

Por un lado, está Colo Colo, que hizo una gran inversión a principios de temporada, conformando un plantel estelar para su año del centenario. Con sólo la Liga de Primera como competición para este segundo semestre, ha intentado vender más que comprar, sin mayor éxito.

De hecho, el único dinero fresco que ha ingresado fue por el préstamo de Brayan Cortés a Peñarol, a cambio de alrededor de 100 mil euros. La otra cesión fue la de Cristián Zavala, al líder del torneo, Coquimbo Unido.

Universidad Católica tampoco ha incorporado a nadie, pese a los ruegos de Daniel Garnero por un mediocampista. Claro, Cruzados ha hecho un gasto millonario para renovar su estadio, por lo que la plantilla no ha sido su prioridad.

Tal como el “Cacique”, sólo ha habido salidas en este período. Se fueron libres Thomas Gillier a Bologna y Francisco Arancibia a Deportivo Garcilaso, mientras que Guillermo Soto fue prestado a Tigre y Jader Gentil se fue al Cuiabá de su país.

Solamente Universidad de Chile ha movido en algo este lapso de transacciones, con las llegadas del argentino Felipe Salomoni y del uruguayo Sebastián Rodríguez. Obviamente, sin compras de por medio.

El lateral arribó cedido desde Guaraní, mientras que el volante llegó libre desde Montevideo City Torque, hacia donde emigró Gonzalo Montes. También fueron prestados Julián Alfaro a Everton, y Renato Huerta y Bianneider Tamayo a Unión Española, hacia donde se fue Fabricio Formiliano.

El resto

Si “albos”, “cruzados” y “azules” no se han metido la mano al bolsillo, menos lo han hecho los otros 13 cuadros de la división de honor de nuestro balompié. En resumen, ninguno ha pagado por la carta de un jugador.

En consecuencia, los “golpes” de esta época de refuerzos han sido delanteros provenientes del exterior, quienes arribaron con el pase en su poder o por cesiones. El más resonante ha sido el de Eduardo Vargas a Audax Italiano.

Al de “Turboman” se agregan algunos extranjeros, como Emanuel Herrera a La Serena (desde Quilmes) y Sebastián Sosa a Viña (desde Racing de Uruguay). O’Higgins sumó dos arietes foráneos: Maximiliano Romero (desde Defensa y Justicia) y Francisco González (desde Argentinos Juniors).