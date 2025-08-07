Mauricio Isla y el incierto futuro de Alexis Sánchez en Europa: “Me gustaría verlo en el fútbol chileno para que podamos dejarle algo a los más jóvenes”

Mauricio Isla se refirió este jueves al incierto futuro deportivo que tendrá Alexis Sánchez, quien si bien mantiene contrato vigente con Udinese hasta junio del próximo año, ha estado las últimas semanas negociando una posible salida desde el club italiano a otra institución europea.

PUBLICIDAD

Un escenario de dudas para el delantero nacional, que el defensor de Colo Colo, reconocido amigo de Sánchez, explicó esta tarde durante la conferencia de prensa que ofreció en el estadio Monumental, previo al partido del próximo domingo ante Everton, en Viña del Mar (12:30 horas).

La recomendación para Alexis Sánchez

“Siendo muy amigo de él, es difícil recomendarle algo”, indicó el lateral albo, quien reconoció que “cada vez que hablo con él, no conversamos mucho sobre fútbol”.

“Hemos hablado de su familia, de lo que hará cuando termine su carrera y de las cosas que vamos a ser cuando ya no estemos trabajando en esto”, apuntó el defensor, quien fue enfático para aseverar que hasta ahora “no sé realmente en qué equipo va a jugar” uno de sus mejores amigos en el mundo del fútbol profesional.

No sé realmente en qué equipo va a jugar. Ahora está en Udinese, pero no sé si quiere seguir ahí o quiere formar parte de otro club — Mauricio Isla

“Ahora está en Udinese, pero no sé si quiere seguir ahí o quiere formar parte de otro club”, dijo. “Yo le deseo lo mejor. Al igual que Arturo Vidal, Alexis merece terminar su carrera de la mejor forma. Así como lo hizo Claudio Bravo”, agregó.

“De a poco han ido volviendo los jugadores de la Generación Dorada. El único que falta es Alexis. Me gustaría verlo en el fútbol chileno y ojalá podamos dejarle algo a los más jóvenes”, finalizó.

Programación 19° fecha

Viernes 08/08: Palestino-Deportes Iquique (15:00 horas).

PUBLICIDAD

Sábado 09/08: Huachipato-Unión La Calera (12:30 horas); Universidad de Chile-Unión Española (15:00 horas); Deportes La Serena-O’Higgins (17:30 horas).

Domingo 10/08: Everton-Colo Colo (12:30 horas); Cobresal-Coquimbo Unido (15:00 horas).

Lunes 11/08: Deportes Limache-Audax Italiano (19:00 horas).

Tabla de posiciones

1° Coquimbo Unido, 41 puntos (+19); 2° Universidad de Chile, 35 puntos (+22); 3° Audax Italiano, 34 puntos (+9); 4° Palestino, 32 puntos (+9); 5° O’Higgins, 30 puntos (0); 6° Cobresal, 29 puntos (+4); 7° Universidad Católica, 27 puntos (+5); 8° Colo Colo, 26 puntos (+8); 9° Ñublense, 23 puntos (-6); 10° Unión La Calera, 22 puntos (-3); 10° Huachipato, 22 puntos (-5); 12° Everton, 18 puntos (-8); 13° Deportes La Serena, 17 puntos (-12); 14° Deportes Limache, 14 puntos (-8); 15° Unión Española, 13 puntos (-15); 16° Deportes Iquique, 10 puntos (-19).