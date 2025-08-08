Copa Libertadores: los chilenos que buscarán el título, con tres caras nuevas

La próxima semana vuelve la acción de la Copa Libertadores, con la disputa de los octavos de final. Ya sin clubes chilenos en la máxima competición continental, la presencia nacional se reduce a un grupo de jugadores que militan en equipos de otros países.

El mercado se ha movido, por lo que algunos futbolistas criollos irán por el trofeo con sus nuevos cuadros. A continuación, los representantes patrios que buscarán el título mayor del balompié sudamericano, con un par de cruces entre coterráneos.

Claudio Baeza y Diego Valdés vs. Benjamín Kuscevic

Vélez Sarsfield cuenta desde el primer semestre con el ex volante del Toluca, quien jugó los seis partidos de la fase de grupos como titular. A su vez, el otrora mediocampista del América decidió seguir los pasos de su compatriota y pasar de México a Argentina, donde ha estado recuperándose de un problema cardíaco que retrasó su debut en el “Fortín”, que ayer enfrentaba a San Lorenzo. Ambos se medirán al defensa, quien ya sabe lo que es ganar este torneo, al haber sido bicampeón con el Palmeiras, y que es fijo en el Fortaleza, donde estuvo en los seis encuentros de la ronda grupal como estelar, incluidos los dos ante Colo Colo.

Gabriel Arias vs. Brayan Cortés

Duelo de arqueros nacionales, por un lado, con el capitán de Racing, quien atajó los 540’ de la primera etapa del certamen, incluyendo los 180’ frente al “Cacique”, y que ahora se recupera de un desgarro que lo ha tenido en el dique seco, aunque podría volver mañana en la visita a Boca Juniors. Por eso, llegaría sin inconvenientes a la llave contra Peñarol, elenco en el que acaba de aterrizar el “Indio”, quien deberá ganarle el puesto a Martín Campaña, que jugaría este sábado el clásico recibiendo a Nacional.

Erick Pulgar

El antofagastino era puntal del Flamengo, disputando cuatro duelos en el grupo copero, donde se perdió los otros dos por una dolencia en el muslo. Actualmente, otra lesión mucho más grave, la fractura metatarsiana sufrida en el pleito con el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes, lo tendrá un largo tiempo fuera de las canchas, ya que recién inició el proceso de reintegro a fines de julio, con un estimado de tres meses de para, por lo que no dirá presente en la serie con el Inter de Porto Alegre.

Gonzalo Tapia

No era considerado por Marcelo Gallardo en River Plate, donde no sumó ningún minuto en la copa, por lo que pasó al Sao Paulo. En apenas su segunda presentación por su nueva escuadra anotó, para sentenciar el 3-1 en casa sobre el Fluminense por el Brasileirao, aunque este miércoles falló un penal en la tanda con el Athletico Paranaense que eliminó a los paulistas de la Copa de Brasil, por lo que llega con sensaciones encontradas al emparejamiento con Atlético Nacional.

Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán

De las dos caras chilenas de Liga Deportiva Universitaria de Quito, solamente quien jugara en Palestino parece tener cabida en el conjunto dirigido por Tiago Nunes, habiendo disputado cinco de los seis compromisos grupales. Por contraparte, el argentino-chileno, quien en nuestro país se hiciera conocido defendiendo la camiseta de Everton, tiene la puerta de salida abierta desde la LDU ecuatoriana, que buscará un boleto para los cuartos enfrentando al campeón vigente de la competencia, el Botafogo.

Miguel Vargas y Rodrigo Ureña

Universitario saca la cara por Perú, aunque vivirá un difícil cruce con el Palmeiras, por lo que el portero chileno-peruano “Manotas” seguramente tendrá una complicada tarea, siempre y cuando le gane la pulsada en el arco al lesionado Sebastián Britos, a quien reemplazó el martes en el triunfo a domicilio por 2-0 sobre Alianza Universidad. El que sí es indiscutido en el mediocampo es quien anteriormente vistiera la polera de Cobresal, que estuvo en cinco lances del Grupo B, donde los “cremas” dejaron fuera a Independiente del Valle y Barcelona.

Paulo Díaz

El zaguero central ha sido multicampeón con el “Millonario”, pero todavía no tiene coronas internacionales en la institución, deuda que espera saldar con el “Muñeco” como entrenador, quien le dio la titularidad en tres de los choques zonales -convirtiéndole a la “U” peruana-, perdiéndose dos por diferentes lesiones y uno por decisión técnica. El rival de la “Banda Sangre” para avanzar será Libertad.