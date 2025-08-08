“Una hazaña histórica”: Valentina Toro gana la presea de bronce en competencia de karate en el Mundial de Chengdú

Una histórica presentación tuvo esta madrugada la karateca chilena Valentina Toro, quien reconoció haber quedado feliz de haber obtenido la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú 2025, en China.

PUBLICIDAD

Un logro que fue ampliamente destacado por el Instituto Nacional de Deporte (IND), que en sus redes sociales oficiales aseguró que la victoria de Toro en suelo asiático ante la local Yuchun Wei se convirtió en “una hazaña que quedará grabada en las páginas doradas del deporte chileno”.

Nueva medalla para el karate chileno

Luego de su última victoria obtenida en la Premier League de Rabat, en Marruecos, donde se llevó la presea de oro, Toro estuvo dedicada a la preparación con miras a este evento mundial, competencia en la que ratificó sus pergaminos como una de las mejores cultoras del karate en el orbe.

Si bien Valentina aseveró una vez finalizada su participación en el mundial haber quedado con “un poco de sentimientos encontrados” por no haberse llevado la medalla dorada, sí valoró el hecho de sumar una nueva presea al derrotero chileno, que con su bronce sumó seis ediciones consecutivas ganando medallas en este evento internacional.

“Acabo de ganar bronce en los Juegos Mundiales, estoy feliz con la medalla. Esperaba un poquito más, si”, señaló Toro.

“Tengo un poco de sentimientos encontrados, pero quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron madrugando, al Team Chile que estuvieron viendo mi pelea aunque sea a medianoche allá, así es que les mando un beso grande y muchas gracias”, señaló la karateca chilena, quien en lo inmediato deberá prepararse para disputar el Mundial de Karate, que se disputará en la ciudad de El Cairo, entre el 27 y 30 de noviembre de este año.

El IND festejó en sus redes sociales el logro deportivo de la karateca chilena Valentina Toro en el World Games Chengdú 2025. Fuente: Instagram @indchile.

Entre los logros de Toro se cuentan no sólo la presea de bronce en este mundial y el oro en el torneo de Marruecos, sino que el trofeo de campeona en los mundiales de El Cairo y Casablanca, en 2024; además de una medalla de plata en Estambul 2021, y dos bronces en los torneos de Rabat 2023 y Antalya 2024.