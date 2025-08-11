¿Dónde ver a la U en Copa Sudamericana? Confirman el canal que transmitirá partido de octavos de final entre azules e Independiente

Universidad de Chile goleó este fin de semana a Unión Española por 4-1 y de esta forma llega con el ánimo por lo alto para enfrentar este miércoles desde las 20:30 horas a Independiente de Avellaneda.

El duelo, válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana, será el primero que enfrente a los azules contra los argentinos, que llegarán al Estadio Nacional de Ñuñoa con la confianza de haber empatado con River Plate (0-0) en su más reciente presentación en el torneo argentino y con dos chilenos destacados por los medios deportivos locales.

El rival de Universidad de Chile

Esto, porque en la igualdad sin goles con el cuadro millonario, tanto Felipe Loyola como Luciano Cabral (reemplazado a los 75′ por otro nacional, Pablo Galdames) recibieron excelentes calificaciones gracias a su buen desempeño en el clásico transandino.

“El dueño de la mitad de la cancha. Criterioso para los quites y la distribución, y tiempista a la hora de los anticipos. Cortó los circuitos de River. Además, se animó a soltarse por derecha para participar de la creación. Se ganó la amarilla por protestar”, fue la reseña que el diario Olé le dedicó al formado en Colo Colo, a quien calificó con nota siete por su actuación frente al equipo del chileno Paulo Díaz.

Misma nota que le dieron a Cabral, de quien aseguraron “armó de arranque una buena jugada con (Walter) Mazzantti y levantó en el segundo tiempo cuando salió Enzo Pérez y pudo entrar más en contacto con la pelota. Antes de ser reemplazado, Armani le sacó el 1-0 con el pie”.

¿Dónde ver a Universidad de Chile?

El partido será transmitido por la señal deportiva de DSports, canal exclusivo del operador Direct TV, que lo emitirá tanto en sus canales SD (610) y HD (1610) del cable, como por streaming, mediante la plataforma DGO.

El partido de vuelta entre ambas escuadras se disputará el próximo miércoles 20 de agosto, en el estadio Libertadores de América, del barrio de Avellaneda, también a partir de las 20:30 horas.

Programación Copa Sudamericana (Octavos de final)

Martes 12/08: Once Caldas-Huracán (18:00 horas); Independiente del Valle-Mushuc Runa (20:30 horas); América de Cali-Fluminense (20:30 horas).

Miércoles 13/08: Bolívar-Cienciano (18:00 horas); Universidad de Chile-Independiente (20:30 horas); Alianza Lima-Universidad Católica de Quito (20:30 horas).

Jueves 14/08: Atlético Mineiro-Godoy Cruz (18:00 horas); Central Córdoba-Lanús (20:30 horas).