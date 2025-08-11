Joaquín Montecinos se desahogó tras frustrado pase a Colo Colo y ser “cortado” en O’Higgins: “Sé que la gente tiene mucha rabia conmigo”

Luego de varios días marginado de las redes sociales, Joaquín Montecinos decidió retomar sus plataformas digitales para entregar su versión respecto del frustrado traspaso a Colo Colo y la decisión de su entrenador en O’Higgins, Francisco Meneghini, de marginarlo del plantel profesional rancagüino.

Fue un día después del empate que consiguió el elenco sureño en su visita a La Serena (3-3), que el delantero nacional publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de registros audiovisuales en los que sinceró los motivos de su marginación del cuadro celeste como consecuencia de sus tratativas con la concesionaria ByN.

Las explicaciones de Joaquín Montecinos

“Han sido días de mucha reflexión, días difíciles, porque ocurrieron muchas cosas que jamás pensé que iban a pasar”, indicó Montecinos en la red social. “Mi mensaje es que el compromiso con la institución está desde el día uno, estoy muy agradecido con la gente de O’Higgins, en general”, puntualizó el delantero, quien reconoció que este “es un momento de mucha rabia contra mí”.

“Sé que es un momento de mucha rabia contra mí, por lo que sucedió. Yo busqué jugármela por una oportunidad que se me abrió. Siempre me ha gustado seguir creciendo. Sentía que era el siguiente paso y me la jugué”, aseveró el formado en Audax Italiano, quien aseguró que su intento por llegar al Cacique en la ventana de pases de la segunda rueda del torneo local fue malinterpretado por los hinchas, dirigentes y cuerpo técnico rancagüino.

“Siento que se malinterpretó todo, que hubo muchas cosas que dijeron personas que ni siquiera hablaron conmigo. Jamás voy a estar de acuerdo con el odio, con la rabia, con la mala intención, con las amenazas y cerré mis redes sociales por lo mismo. Estoy acostumbrado a recibir críticas, porque así es el fútbol lamentablemente, pero mi familia no. Por eso fue un momento muy difícil”, reconoció.

Para Montecinos, de “lo que se habló, hay muchas cosas que son verdad. Como que me la jugué por ir a jugar a otro club, pero no por desmerecer a la institución donde estoy, sino por una oportunidad, y siento que se han hablado muchas cosas que han hecho mucho daño”.

“Voy a tratar de revertir esta situación con trabajo”, adelantó el delantero, quien reconoció que dará todo en su club por revertir ante los hinchas sureños la mala imagen que quedó tras sus frustradas negociaciones con el cuadro popular.

“Sé que la gente tiene mucha rabia conmigo, pero voy a trabajar y voy a hablar en la cancha. Quiero demostrar que tengo mucho compromiso por la camiseta, mucho orgullo por representar a O’Higgins”, señaló Montecinos, quien sobre el final de su publicación reafirmó que su “mensaje es no incitar al odio, nunca, porque no me conocen, ni hablaron conmigo para preguntarme qué estaba pasando”.

“El día de mañana esto sólo va a ser una anécdota”, finalizó.

Resultados 19° fecha

Cobresal 1-2 Coquimbo Unido; Everton 1-1 Colo Colo; Deportes La Serena 3-3 O’Higgins; Universidad de Chile 4-1 Unión Española; Huachipato 1-0 Unión La Calera (12:30 horas); Palestino 2-0 Deportes Iquique.

Hoy: Deportes Limache-Audax Italiano (19:00 horas).

Tabla de posiciones

1° Coquimbo Unido, 44 puntos (+20); 2° Universidad de Chile, 38 puntos (+25); 3° Palestino, 35 puntos (+11); 4° Audax Italiano, 34 puntos (+9); 5° O’Higgins, 31 puntos (0); 6° Cobresal, 29 puntos (+3); 7° Colo Colo, 27 puntos (+8); 8° Universidad Católica, 27 puntos (+5); 9° Huachipato, 25 puntos (-4); 10° Ñublense, 23 puntos (-6); 11° Unión La Calera, 22 puntos (-4); 12° Everton, 19 puntos (-8); 13° Deportes La Serena, 18 puntos (-12); 14° Deportes Limache, 14 puntos (-8); 15° Unión Española, 13 puntos (-18); 16° Deportes Iquique, 10 puntos (-21).