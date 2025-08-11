“No hay un partido tranquilo”: Guarello advierte duras sanciones para Arturo Vidal tras insultar al árbitro por penal cobrado a Colo Colo

Juan Cristóbal Guarello advirtió que Arturo Vidal recibirá un duro castigo luego de enfrentarse al árbitro Felipe González en el empate del Cacique con Everton..

Juan Cristóbal Guarello advirtió en su programa de redes sociales que Arturo Vidal podría recibir una dura sanción de parte del tribunal disciplinario del fútbol chileno luego de enfrentarse en un áspero diálogo con el árbitro del partido que Colo Colo empató 1-1 con Everton en Viña del Mar.

La sanción cobrada por Felipe González a Sebastián Vegas en los descuentos del encuentro causaron la indignación en el mediocampista albo, quien fuera de la convocatoria del plantel albo, descendió desde las tribunas del recinto deportivo para encarar a González por la que, a su juicio, fue una desafortunada sanción cobrada al defensor popular.

Los reclamos de Arturo Vidal

“No es penal, cómo nos van a cag*** así (…) nos han cag*** todo el año y nos siguen cag***. ¿Cómo va a ser penal, maestro? Nos han cag*** todo el año, siempre es la misma hue***”, es parte del furioso diálogo que el King mantuvo con un impávido árbitro, quien evitó cualquier tipo de conversación con el futbolista popular en su trayecto al camarín de los jueces del encuentro.

Mucho enredo, en Colo Colo no hay un partido tranquilo, no hay un partido donde no quede la cag*** en Colo Colo — Juan Cristóbal Guarello

La acción no pasó desapercibida para el periodista deportivo, quien en su programa “La hora de King Kong”, en YouTube, no dudó en afirmar que Vidal sería citado por el tribunal para ser sancionado de oficio por sus dichos en la previa al clásico de los albos ante Universidad Católica, el próximo sábado 16 de agosto (en el estadio Monumental, a las 15:00 horas).

“Vidal, que no estaba citado para este partido, se fue a meter al túnel del árbitro, y lo encaró y le dijo de todo, a Felipe González”, señaló el comunicador mientras mostraba el registro captado por el noticiero de TVN en sus redes sociales.

“¿Qué pasa con esto con Vidal? Si va en el informe de Felipe González lo pueden sancionar, si esto va en el informe de Felipe González lo pueden sancionar”, advirtió el periodista en su espacio de redes sociales, quien cerró su comentario asegurando que en el Cacique hay “mucho enredo”.

“Mucho enredo, en Colo Colo no hay un partido tranquilo, no hay un partido donde no quede la cag*** en Colo Colo. Y ayer hubo un ‘hotelazo’ de la Garra Blanca. Llegaron fuerzas especiales, gas lacrimógeno, carros lanzaguas”, finalizó.

