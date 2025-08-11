“¡Tenemos recepción final!”: Las Condes dio luz verde al Claro Arena y la UC confirma que debutará en su estadio en el duelo contra Unión Española

Universidad Católica recibió este lunes el tan esperado visto bueno del municipio de Las Condes para utilizar su renovado estadio Claro Arena, recinto deportivo que estrenarán oficialmente el próximo sábado 23 de agosto en partido del torneo nacional frente a Unión Española.

La confirmación llegó por parte de la propia alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín, quien dio cuenta del positivo avance en las evaluaciones realizadas por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, que le dio el visto bueno definitivo al uso oficial del recinto deportivo del cuadro estudiantil.

Luz verde al nuevo estadio de la UC

“La Dirección de Obras Municipales de Las Condes emitió hoy su informe sobre las observaciones del estadio Claro Arena, confirmando que todos los aspectos pendientes tras las últimas visitas fueron resueltos de manera satisfactoria”, indicó la jefa comunal, quien reconoció que “este resultado es fruto de meses de trabajo conjunto, entre el municipio y Cruzados”.

“Abre paso a la esperada autorización del recinto. Un hito que los seguidores de la Universidad Católica han esperado con entusiasmo y que hoy se hace realidad”, agregó San Martín, que destacó las bondades del nuevo recinto deportivo.

“Claro Arena llega a la comuna como un estadio de clase mundial, incorporando estándares de seguridad para garantizar la mejor experiencia a quienes asistan, así como la tranquilidad de los vecinos del sector. Como municipio, seguiremos trabajando por un entorno seguro, moderno, y una armonía con la comunidad”, concluyó.

Catalina San Martín. Fuente: Gentileza Municipalidad de Las Condes.

Claro Arena llega a la comuna como un estadio de clase mundial, incorporando estándares de seguridad para garantizar la mejor experiencia — Catalina San Martín

La UC confirmó en sus redes sociales el anuncio dado esta tarde por la alcaldesa de Las Condes. Fuente: Instagram @cruzados_oficial.

La declaración de la alcaldesa fue replicada por la propia institución cruzada en sus redes sociales, que a los pocos minutos del anuncio aseveró en su cuenta oficial de Instagram que “podemos por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su operación”.

Una que según informaron los propios directivos estudiantiles en la red social, se hará realidad luego del clásico de este fin de semana contra Colo Colo (que se jugará en el estadio Monumental), y ante otro de los tradicionales rivales de la UC: Unión Española.

“(…) y recibir su primer partido oficial el próximo 23 de agosto ante Unión Española, por el torneo nacional”, confirmaron, al paso que agradecieron “a todos los asesores y colaboradores que trabajaron arduamente para sacar adelante el Claro Arena, que hoy ya es una realidad. Lo mismo para las autoridades municipales, que han colaborado en el logro de este importante hito para nuestra institución”.

