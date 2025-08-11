“Un honor haber representando al país”: equipo de remo chileno gana presea dorada en Panamericanos Junior 2025 y eleva a seis los oro de la delegación

El equipo chileno del cuatro sin timonel ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025 de Asunción.

El Team Chile que representa al país en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 sumó esta mañana su sexta medalla de oro luego que el equipo de remo integrado por Pedro Labatut, Benjamín Menjiba, Bastián López y Rodrigo Paz, ganara la competencia del cuatro sin timonel.

Una nueva victoria para el elenco náutico, que con la de hoy sumó su cuarta presea dorada, para convertirse en el deporte chileno más exitoso de los actuales juegos atléticos para menores.

Sexto oro en Panamericanos

Ya el domingo los remeros nacionales habían dado cuenta de su excelencia deportiva al sumar tres de los cinco oros que había cosechado la delegación juvenil en Paraguay, los cuales ampliaron a cuatro al sostener una sólida presentación en el cuatro sin timonel, especialmente el abanderado criollo Rodrigo Paz, quien sumó su tercer presea dorada personal luego de imponerse en las competencias del dos y el ocho sin timonel del remo.

“Las sensaciones obviamente son de alegría”, indicó el valdiviano de 21 años, quien aseveró tras la competencia que es “un honor haber estado representando al país acá, en Paraguay, y que nos haya salido todo tan bien”.

“Aún nos queda a los cuatro una regata, y ojalá irnos nosotros con las cuatro de oro y los chicos con las tres de oro que ya van sumando desde ayer”, agregó Paz.

Los remeros nacionales Pedro Labatut, Benjamín Menjiba, Bastián López y Rodrigo Paz ganaron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025 de Asunción. Fuente: Gentileza Team Chile. (Oscar Munoz Badilla)

“Mañana descansamos y pasado mañana viene el ocho mixto, la última prueba de toda la competencia”, explicó el remero chileno, quien sinceró el objetivo de la delegación de remo nacional. “Esperar que nos vaya de la mejor manera”, concluyó.

En otra disciplina, el BMX Freestyle femenino, la ciclista chilena Catalina Henríquez sumó esta mañana una nueva medalla para la delegación criolla luego de obtener la presea de bronce en una competencia que dominaron las colombiana Queen Villegas (oro) y Lizsurley Villegas (plata).