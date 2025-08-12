Atleta italiano Mattia Debertolis muere en Juegos Mundiales de China tras sufrir un colapso por altas temperaturas en prueba de orientación

Luego de cinco días hospitalizado en estado crítico, falleció el atleta italiano Mattia Debertolis, referente en las carreras de orientación de su país, y quien sufrió un colapso por altas temperaturas mientras competía en los XII Juegos Mundiales de Chengdú, en China.

Fue el pasado viernes 8 de agosto que Debertolis había sufrido el desvanecimiento mientras participaba en la competencia de su categoría en el evento atlético asiático, con temperaturas que llegaron a alcanzar los 43°C durante la carrera.

La muerte del deportista

Según informaron medios deportivos locales, el deportista “fue encontrado inconsciente” en uno de los sectores de la competencia, desde donde fue “trasladado de urgencia hasta un hospital” de la ciudad, en el que permaneció “en estado crítico” por cuatro días antes de confirmarse su deceso.

“Pese a la atención médica especializada y los esfuerzos para mantenerlo con vida, este martes 12 de agosto se confirmó su fallecimiento”, agregaron en redgol.cl.

Con 29 años, Debertolis era un reconocido atleta en las carreras de orientación italiana, una “disciplina a campo abierto que combina resistencia física y precisión con mapa y brújula”.

Reacción ante la muerte del deportista

La muerte del deportista fue confirmada por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el comité organizador del evento atlético y la Federación Internacional de Orientación (IOF), quienes expresaron sus condolencias en sus redes sociales oficiales.

“A pesar de recibir atención médica experta inmediata en una de las principales instituciones médicas de China, falleció el 12 de agosto de 2025”, indicaron tanto la asociación como la federación, quienes relevaron la importancia del deportista en la disciplina y la tragedia que implicó su deceso en medio de la competición.

“No soy capaz de describir adecuadamente con palabras el insondable sentimiento de tristeza en esta trágica pérdida de vidas”, señaló Tom Hollowell, presidente de la IOF, quien aseveró que “nuestros pensamientos están con todos los que lloran a Mattia. Ánimo a la comunidad de orientación global para honrar su memoria”.