“Es difícil”: ByN se pronuncia frente a las amenazas que líderes de la Garra Blanca realizaron en contra de Jorge Almirón para se vaya de Colo Colo

Tras ser apuntado nuevamente por los barristas de la Garra Blanca como el principal responsable de la debacle deportiva de Colo Colo este año, en ByN abordaron la situación en que se encuentra el entrenador Jorge Almirón.

Un complejo escenario para el DT del Cacique, quien luego de sus habituales expulsiones esta temporada y su frustrada salida del club popular, ha sido el foco principal de los cuestionamientos de los líderes de la principal barra alba.

Las amenazas a Jorge Almirón

Esto, ya que en menos de dos semanas el técnico transandino ha sido defenestrado por la Garra Blanca con una serie de comunicados en redes sociales, donde los barristas han exigido su salida de la banca del Cacique en duros términos.

El más reciente, publicado esta jornada en su cuenta oficial de Instagram, donde afirmaron que la “relación contractual” de Almirón con el elenco de Macul se ha hecho “insostenible”, principalmente porque tras la igualdad con el cuadro ruletero (1-1) han quedado “prácticamente fuera de la lucha por el título”.

“Le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente está preocupado de asegurar su finiquito, no se lo permitiremos. ¡Almirón, te vas o te sacamos!”, advirtieron en su amenazante publicación.

Precisamente, este último episodio entre la Garra Blanca y el entrenador, que se une al de hace poco menos de dos semanas, cuando en Facebook los barristas le declararon la guerra al DT aseverando que “los malos resultados, la falta de autocrítica y un nulo sistema de juego, no avalan la continuidad en su cargo”, fue motivo de preocupación en la dirigencia de la concesionaria.

Los líderes de la Garra Blanca nuevamente publicaron un comunicado en el que piden expresamente la salida del entrenador argentino de la banca de Colo Colo. Fuente: Instagram @garrablancaoficial.

Ya sabemos cómo es el fútbol. No hemos tenido oportunidad de comentar el tema, es difícil — Alfredo Stöhwing

Algo que constató el otrora presidente de ByN, Alfredo Stöhwing, quien en diálogo con redgol.cl reconoció que el actual escenario de Almirón “es difícil”.

“Qué va a opinar uno si ya sabemos cómo es el fútbol”, indicó el directivo de la concesionaria.

“No hemos tenido oportunidad de comentar el tema, pero es difícil”, puntualizó Stöhwing, quien según aseguraron en el portal deportivo “dejó en claro que durante las próximas horas se conversará el tema en el directorio, en lo que a estas alturas ya ha sido una constante de los últimos meses: la continuidad del DT argentino”.

