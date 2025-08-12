Gustavo Álvarez apuesta por mantener a gran parte de su equipo estelar en la U para recibir a Independiente

Gustavo Álvarez apostaría por realizar mañana una sola modificación al equipo titular de Universidad de Chile que enfrentará desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional a Independiente, por la ida de una de las llaves de octavos de final de Copa Sudamericana.

Alentados por la reciente goleada de 4-1 sobre Unión Española, por el torneo local, los dirigidos por el técnico argentino esperan obtener una ventaja importante en el primero de los dos duelos frente al cuadro transandino, con quienes cerrarán la serie copera el próximo miércoles 20 de agosto, en el estadio Libertadores de América, en el barrio de Avellaneda.

La formación de Universidad de Chile

Según informaron en TNT Sports, Álvarez movería sus piezas para “volver al esquema de tres defensores, cinco volantes y dos delanteros” gracias al regreso del lesionado Nicolás Ramírez, quien integrará la línea de zagueros junto a Franco Calderón y Matías Zaldivia.

El ingreso de Ramírez significará la salida del once titular del capitán Marcelo Díaz, quien dejaría el mediocampo laico conformado en esta ocasión por los laterales Fabián Hormazábal y Felipe Salomoni.

De esta forma, el once estelar de la U sería con Gabriel Castellón en portería; Ramírez, Calderón y Zaldivia en defensa; Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Salomoni en mediocampo; y Lucas Assadi con Lucas Di Yorio en la ofensiva.

El rival de los azules, en tanto, viajó este mediodía a Chile con una delegación de 24 futbolistas entre los que destacan los chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames, de los cuales, los dos primeros aparecen como titulares en el equipo que el técnico Julio Vaccari tiene previsto para iniciar ante la U.

El planteamiento de Independiente

Esto, porque el estratego del elenco transandino mantendría su tradicional esquema con un solitario jugador de referencia en ataque y una línea de cinco mediocampistas, con Loyola como volante interno por derecha y Cabral como un enganche. En el banco de suplentes estará Galdames, quien podría ver acción en el transcurso del partido, tal como lo hizo en el último encuentro frente a River Plate, donde precisamente reemplazó al exfutbolista de Coquimbo Unido en el cuarto de hora final del empate sin goles.

De esta forma, el equipo que enfrentaría al subcampeón chileno sería con Rodrigo Rey en el arco; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire y Facundo Zabala en defensa; Rodrigo Fernández Cedrés y Loyola en el medio defensivo; Santiago Montiel, Cabral y Walter Mazzanti en el medio ofensivo; y Matías Abaldo en la delantera.

Programación Copa Sudamericana (8vos de final)

Hoy: Once Caldas-Huracán (18:00 horas); Independiente del Valle-Mushuc Runa (20:30 horas); América de Cali-Fluminense (20:30 horas).

Miércoles 13/08: Bolívar-Cienciano (18:00 horas); Universidad de Chile-Independiente (20:30 horas); Alianza Lima-Universidad Católica de Quito (20:30 horas).

Jueves 14/08: Atlético Mineiro-Godoy Cruz (18:00 horas); Central Córdoba-Lanús (20:30 horas).