“Te vas o te sacamos”: Garra Blanca asegura que permanencia de Jorge Almirón como DT de Colo Colo es “insostenible” y exige su renuncia

Con todo se fue la Garra Blanca contra el director técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, al publicar un amenazante mensaje en redes sociales exigiendo la renuncia del entrenador por los malos resultados del equipo albo en todas las competencias de este año.

“Como la hinchada más popular de este país, queremos referirnos a la insostenible relación contractual de Jorge Almirón con nuestro amado club”, comienza señalando el mensaje que se publicó en horas de la noche de este lunes 11 de agosto en la cuenta de Instagram de la Garra Blanca.

“Te vas o te sacamos”

A lo anterior, añadieron una enumeración de los malos resultados mostrados por Colo Colo bajo la dirección de Almirón este año.

“Como es de conocimiento público, los resultados no se están dando: estamos prácticamente fuera de la lucha por el título, eliminados por equipos discretos en la Copa Chile, últimos y eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y, por si fuera poco, derrotados ante nuestros clásicos rivales”, señalaron.

Bajo ese contexto, agregaron que “le informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos”.

Finalmente, amenazaron directamente al DT indicando con letras mayúsculas que “¡ALMIRON TE VAS O TE SACAMOS!“, sin explicitar cuál sería la forma en la que sacarían a Almirón si decide mantenerse en la banca de Colo Colo.

Todo esto ocurre además luego de varias fechas en las que Jorge Almirón incluso ha sido amonestado por los árbitros, en medio de los difíciles partidos que ha enfrentado Colo Colo.