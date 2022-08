Kylie Jenner explica por qué le gritó a su pequeña fan

Expandir Reproducción automática 1 de 11





Kylie Jenner le debe toda su fama a la de su familia. Pero también se lo debe todo a sus fans, por lo que todavía le critican que le haya gritado a una niña que la seguía «¡No me toques!». Todo quedó registrado en video.

Por supuesto, ella tuvo que explicar su pésima actitud: «No me molestó. Fue al restaurante luego y hablé con ella. Nos tomamos fotos. Me pidió disculpas por agarrarme. Le dije que era una gran fan y le dije que no podía hacer eso. Da miedo cuando no puedo ver ni tengo seguridad alrededor», afirmó, citada por el portal E!

Sin embargo, no se ve que haya tratado de arreglar las cosas del todo en social media. Pues después de eso, solo posteó un snapchat en el que se le ve cantando festivamente con sus amigos:

Muchos no están convencidos con las explicaciones de la socialité.