Bestia: Dónde ver el cortometraje animado chileno nominado a un Oscar

Este martes se supo que una nueva producción chilena consiguió una nominación al Oscar. Esto es gracias a Bestia, obra de Hugo Covarrubias que consiguió un cupo entre los posibles ganadores de la estatuilla en la como Mejor corto animado.

En esa misma categoría están Affairs of the Art, Boxballet, Robin Robin y The Windshield Wiper.

El cortometraje muestra la historia de Ingrid Olderock, ex agente de la CNI que en los años 70 torturaba a presos políticos con perros que amaestraba para abusar sexualmente y violar.

Dónde ver Bestia

Bestia se puede ver en Vimeo on Demand pagando 2,20 dólares (alrededor de 1.800 pesos) por un arriendo por 48 horas o a comprando el acceso ilimitado al cortometraje por 5,5 dólares (alrededor de 4.400 pesos)

Además, la producción se podrá ver de forma gratuita durante los jueves de febrero en la Biblioteca de Santiago.

Las funciones son en el auditorio a las 18:30 horas en Matucana 151.

La entrada es liberada con aporte voluntario. El acceso es por orden de llegada para 40 personas. Los asistentes deben su mascarilla durante la función.