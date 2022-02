Maluma olvidó una canción mientras estaba en vivo y reveló que JLo llegó a salvarlo

Jennifer López En esta imagen difundida por Universal Pictures, Jennifer López y Maluma en una escena de la película "Marry Me". (Barry Wetcher/Universal Pictures vía AP) (Photo Credit: Barry Wetcher/Universal Pictures/AP)

Mientras se encuentra promocionando su próxma película con Jeniffer Lopez, el cantante colombiano Maluma contó en el programa de Jimmy Fallon la historia de cómo olvido su la letra de su canción mientras interpretaba en vivo junto a JLo, quien acudió al rescate de la escena, que se filmaba en el Madison Square Garden.

La comedia romántica, Marry Me (“Casate conmigo”), que protagoniza junto a JLo y Owen Wilson será el debut en pantalla grande del cantante, que tuvo un buen año también al prestar su voz tanto en español como en inglés para la película animada de Disney, “Encanto”.

Durante la promoción de la cinta, Maluma visitó el programa de Jimmy Fallon donde habló de varias cosas, incluyendo su próximo concierto en su ciudad natal de Medellin, y aprovechó de contar la divertida anécdota que vivió en el set de grabación.

Maluma no se sabía muy bien su canción

El colombiano contó a Fallon que él y Jennifer Lopez grabaron una escena durante un concierto que él ofreció en Madison Square Garden de Nueva York pero reveló que él no se sabía muy bien su canción por lo que contaban con el apoyo un teleprompter, pero éste se apagó.

Estaba actuando con Jennifer. Ella entró como una reina y yo solo quería abrazarla. Teníamos un teleprompter porque no sabía la letra de la canción. Luego, comencé a cantar, olvidé la letra y vi que el telepromter se disparó — Maluma

Sin embargo, JLo apareció a cámara y evitó un desastre: “Fue en el Madison Square Garden, uno de los conciertos más importantes de mi carrera. Pero Jennifer, ella me ayudó. Ella hizo que me recuperara y al final del día, nadie se dio cuenta de que no sabía la letra”, concluyó.

Marry Me me estrena en cines el próximo jueves 10 de febrero y cuenta la historia de una pareja conformada por Kat Valdez (Jennifer Lopez) y Charlie Gilbert (Owen Wilson), dos extraños que aceptan casarse y darse la oportunidad de conocerse y a sus completamente opuestos mundos luego de que el novio de Kat, Bastian (Maluma), la engañara poco antes de la boda entre ellos.