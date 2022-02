Otra vez Marcianeke: Dejó esperando a sus fanáticos en actividad en el Circo Tony Caluga

Denuncian que el cantante de música urbano Marcianeke, nuevamente no se presentó en un compromiso en Quilpué.

Cabe recordar que el pasado 19 de enero, el artista llegó varias horas tarde para presentarse en el Circo de Tony Caluga, sin embargo, según consigna CHV Noticias, el intérprete agendó dos nuevas instancias a modo de “compensación” por el incidente anterior.

Su nuevo show estaba pactado para el viernes 4 de febrero, sin embargo, el 2 de febrero tendría un encuentro con sus fanáticos. Sin embargo, Marcianeke no apareció y un retraso obligó a suspender la actividad.

Pese a que el manager del intérprete dijo al representante del circo que “venían en camino”, desde el circo decidieron dar por finalizado el evento y a la vez, se tomó la decisión de cancelar la presentación del 4 de octubre, ante el riesgo de que el cantante no vuelva a presentarse.

“Yo tomé la decisión de suspender el evento así que no, ya no voy a hacer nada con él. Ya me parece una tomadura de pelo demasiado desagradable”, señaló Abraham Lillo, representante del circo.