Ángel Torrez se quebró en llanto tras presentar homenaje a los migrantes en “Aquí se baila”

Un emotivo momento vivió anoche en el “Aquí se baila” el bailarín y profesor de danza Ángel Torrez, quien luego de realizar su coreografía en la competencia del estelar de Canal 13, rompió en llanto luego de ser elogiado por la jurado Francisca García-Huidobro por haber realizado un sentido homenaje a los migrantes en Chile.

“Que la linda la historia que contaron, hoy en día, con todo el tema migratorio que estamos viviendo, qué importante saber que hay mucha gente que llega a Chile en busca de una oportunidad. Nadie cruza 45 días para cambiarse de país si no es porque realmente necesita de algo mejor”, fue el comentario de la actriz que emocionó hasta las lágrimas al artista de la danza.

El quiebre de Torrez

Y es que la coreografía que preparó para interpretar junto a su compañera de baile la canción de la argentina Mercedes Sosa, “Cambia todo cambia”, nunca imaginó que iba a ser interpretada tan certeramente por García-Huidobro.

“No nos quedemos con la noticia maliciosa de los migrantes que no son buenas personas, quedémonos con estas historias, las de migrantes que vienen a buscar una oportunidad, como en una época de Chile en que muchos compatriotas debieron salir a buscar una oportunidad en otro país. Abracemos las diferencias, abracemos a los migrantes”, puntualizó la actriz, quien al percatarse de la reacción que sus palabras motivaron en el bailarín, se excuso de haberlo ofendido sin querer.

“Señor Torrez, le pido disculpas, no fue mi intención para nada herirlo. Todo lo contrario, quiero que usted sea un ejemplo de la gente que viene a hacerle bien a Chile”, insistió.

Con la emoción inundando el estudio fue que el animador Sergio Lagos aprovechó el momento para pedirle su opinión al aludido, quien solamente atinó a pedirle al director del programa si era posible editar su emotiva reacción a las palabras de García-Huidobro.

“Perdóname, no me gusta llorar, ojalá esto no lo vean mis hijas (...) ¿se puede editar esta parte, director?”, fue la escueta respuesta del bailarín, cuyo deseo no fue cumplido por el director del espacio, quien optó por mostrar el instante más emotivo del estelar de anoche.