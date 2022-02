¿Qué significa EGOT? Una persona puede alcanzar este prestigioso estatus en los Oscar 2022

Recientemente se han anunciado los nominados a los premios Oscar 2022, un par de sorpresas se han llevado los cinéfilos con los seleccionados para esta edición, una de las cosas que más llama la atención es que, una persona puede llegar a conseguir el prestigioso estatus EGOT en caso de ganarse una estatuilla el próximo 27 de marzo.

Los premios Oscar premian la excelencia en las artes y ciencias cinematográficas cada año, miembros de todas las ramas de la academia votan para elegir lo mejor de lo mejor el cine y la próxima edición 2022 puede que traiga consigo un momento muy importante en la carrera del compositor, letrista, productor y director de ascendencia latina Lin-Manuel Miranda.

Te contamos que es EGOT, el prestigioso estatus que uno de los nominados a los Oscar 2022 podría alcanzar y hacer historia

Miranda nació en Nueva York en la cuna de una familia puertorriqueña y durante los últimos años se ha consagrado como una de los compositores más aclamados de la industria del cine y el teatro internacional. Sus composiciones se caracterizan por tener una fuerte influencia en la música latina, cosa a la cual he siempre ha querido dar más atención.

Lin-Manuel es un abierto defensor de la cultura latina, por lo que para todo el continente es un orgullo tener a alguien tan talentoso dejando la cultura que compartimos en alto. El compositor de “No se habla de Bruno” consiguió un impresionante éxito gracias al musical de Broadway que escribió, dirigió y protagonizó, Hamilton.

Ahora, luego de años de exitosa carrera, Miranda puede estar a punto de unirse a una selecta élite del mundo del entretenimiento. EGOT es un término que se usa en la industria del entretenimiento estadounidense para referirse a las personas que han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, algo que tan solo 16 personas han logrado en la historia.

El primero de estos premios llegó a manos de Lin-Manuel Miranda gracias a su trabajo con la banda sonora original de la producción teatral In The Heights, la cual le aseguró un premio Tony en 2008. Dichos premios se entregan anualmente a la excelencia del trabajo en el ámbito teatral en distintos géneros a lo ancho y largo de Estados Unidos.

Con respecto a sus premios Emmy, entregados a los logros dentro de la industria televisiva, Miranda ganó el primero en 2014 gracias a su composición del número de apertura de los premios Tony de ese año, el cual fue interpretado por el multifacético Neil Patrick Harris. Posteriormente ganaría uno más por producir la película de Hamilton para Disney+.

Por otro lado, el compositor ha asegurado ya tres premios Grammy, dos por sus trabajos en Hamilton e In The Heights y otro por su canción How Far I’ll Go de Moana, dejando en la lista solo los premios Oscar. Pero gracias a la nominación de la hermosa balada Dos Oruguitas de la exitosa cinta Encanto, Lin-Manuel Miranda podría ganarse el premio faltante.

El éxito de Lin-Manuel Miranda no le aseguró una nominación a mejor dirección

El 2021 fue el año del compositor, quien vio una adaptación a la gran pantalla de In The Heights, hizo la música original de los filmes animados Vivo y Encanto y además se arriesgó con su debut tras la cámara, dirigiendo Tick, Tick…Boom!.

Si bien la película ha gozado de un gran éxito, para muchos fue una sorpresa la poca cantidad de nominaciones que obtuvo para los Oscars, dejando fuera a Lin-Manuel de la categoría de mejor dirección.