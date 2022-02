¿Adivina quién ha sido elegido para la serie Ironheart de Marvel?

La estrella de “In the Heights”, Anthony Ramos, se ha unido oficialmente al Universo Cinematográfico de Marvel. Ramos protagonizará la serie “Ironheart” de Marvel Studios para Disney Plus. El actor originalmente llamó la atención con su papel destacado en el elenco de Broadway de la obra clásica, “Hamilton”.

Desde entonces, los fanáticos lo han visto en varios proyectos, como “She’s Gotta Have It” de Netflix y “Ha nacido una estrella”. Ahora, Ramos está saltando de una franquicia a otra, después de terminar de filmar “Transformers: Rise of the Beasts”. Aunque es posible que haya podido sumergirse en las intensas escenas de acción y las acrobacias con ese proyecto, su introducción en el MCU de Marvel Studios será algo a tener en cuenta.

Deadline fue el primero en informar que Ramos ha sido elegido por Marvel Studios, que se transmitirá en Disney Plus como parte de la Fase 4. “Ironheart” fue anunciado en diciembre de 2020 por el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, y Chinaka Hodge se desempeñará como escritora principal de la próxima serie.

¿De qué va “Ironheart” y el futuro de Anthony Ramos en ella?

Aunque se ha confirmado el lugar de Ramos en el programa, su papel clave dentro de la serie sigue siendo un misterio. Sin embargo, el personaje principal ha sido elegido y revelado. Ironheart está protagonizada por Dominique Thorne como protagonista, interpretando a la favorita de los fans del cómic, Riri Williams.

Williams no hizo su debut en pantalla hasta “Invincible Iron Man No. 7″ de 2016 . En los cómics, Williams se describe literalmente como un genio, un estudiante del MIT de 15 años que Tony Stark se fija en él debido a que construyó su propia versión impresionante del traje de Iron Man mientras vivía en su dormitorio.

Ironheart sonará fiel a la inteligencia superior de Williams, mientras sigue explorando más de su adolescencia. La narrativa de la serie Ironheart parece inclinarse hacia convertirla en una estudiante de secundaria en lugar de una estudiante increíblemente joven del MIT.