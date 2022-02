Jennifer Lopez reveló que se esconde en “armarios y baños” para tener privacidad con Ben Affleck

La privacidad es un asunto delicado para muchas celebridades, ya que debido a su estatus como figuras públicas tienden a ser perseguidas por más de un paparazzi. Sin embargo, en el caso de Jennifer Lopez y Ben Affleck es diferente, ya que para tener tiempo lejos de sus hijos deben esconderse en “armarios y baños” para tener algo de privacidad.

Desde que la pareja comenzó a salir nuevamente a mediados de 2021, su relación ha sido uno de los puntos focales del mundo del espectáculo, atrayendo a varios fotógrafos para captar varios de sus momentos románticos y compartirlos con el público. Pero a los actores no les importa tanto la prensa sino los ojos curiosos de sus hijos.

Jennifer Lopez y Ben Affleck juntos en armarios y baños

A través de una entrevista en The Ellen DeGeneres Show, la cantante de 52 estuvo comentando sobre varios aspectos de su vida, incluida su relación con el actor de Hollywood, lo cual fue una de las primeras cosas que se abordaron durante el programa, anunciando que esta “enamorada” en este momento.

A propósito de esto, la intérprete de “Jenny from the block” comentó que al igual que muchas parejas, ellos quieren tener momentos de privacidad en casa aunque se les dificulta un poco con varios niños alrededor, siendo estos los gemelos de JLo y los tres hijos de Affleck.

Sin embargo, Jennifer Lopez reveló que debe esconderse en diversos lugares de su casa para tener momentos de privacidad con Ben, mencionando “armarios” y “baños” como lugares de refugio para los ojos curiosos de los pequeños de la casa. “Para momentos privados, para tener charlas, hacer cosas”, comentó la actriz desatando varias carcajadas entre el público del programa.

Lopez comparte a los gemelos de 13 años, Max y Emme, con su ex, Marc Anthony, mientras que Affleck y su ex, Jennifer Garner, son padres de Samuel, de 9 años, Seraphina, de 13, y Violet, de 16. Y según han indicado diversas fuentes, tal parece que la relación entre los pequeños de JLo y Ben es bastante estrecha y armoniosa.

Jennifer Lopez no es tan popular entre los chicos

A pesar de ser una celebridad muy popular en la actualidad, tal parece que Jennifer Lopez no puede llegar a todo el mundo, ya que en la misma entrevista confesó que sus hijos no están tan impresionados con el estatus de figura pública de su mamá, admitiendo que eso le “rompe el corazón”.

“Soy una mamá muy cariñosa. Me gusta abrazarlos y besarlos mucho y ya sabes, siempre hablándoles dulce y todo. Y ahora dicen: ‘Mamá, no. No te bajes del coche en la escuela’. Como ese tipo de cosas”, dijo la empresaria en el programa.

Seguidamente, admitió que si bien de cierta manera están complacidos porque su mamá es una estrella del mundo del cine y la música, también tienen cierto recelo con este mismo asunto, comentando que tienen una especie de emociones encontradas con ese tema, adjudicando esto a la edad que tiene el par y a toda la clase de información que pueden encontrar de ella en Internet.

“Creo que están muy orgullosos y me aman, los amo. Los tres somos como súper, súper cercanos. Pero es algo que la gente sabe quién es su madre. Están navegando por eso. Ahora son adolescentes... sus amigos saben cosas. Hay tanto en Internet... así que es una locura”, dijo Lopez.

Aunque dijo que hay “desafíos” que enfrentan sus gemelos al tener una madre famosa, compartió que “todo lo que pueden hacer es amarse mutuamente a través de eso. Y eso es todo lo que he tratado de hacer con ellos”

Te recomendamos en video: