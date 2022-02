Kim Kardashian afirma que se eligió a sí misma y da lecciones de amor propio

Mientras Kim Kardashian estuvo casada con Kanye West, la influencia que el rapero tenía en su vida era bien conocida. Por medio de su programa Keeping Up With the Kardashians, la famosa compartió varios momentos desde los inicios de su relación. Por ejemplo cuando Ye decidió cambiar por completo su armario para darle un estilo nuevo a su novia. Incluso más tarde cuando ya estaban casados, él era quien se encargaba de vestirla para todos los eventos e incluso tuvieron discusiones porque él quería controlar lo que ella publicaba en redes sociales.

Sin embargo ahora que Kim decidió separarse del padre de sus hijos, reveló que la razón de su divorcio fue que comenzó a priorizar su felicidad y a ponerse primero.

Kim Kardashian eligió su felicidad sobre su matrimonio

En una entrevista para Vogue, la famosa habló de su vida actual como influencer, madre, estudiante de derecho y más recientemente como mujer soltera. En esta plática la famosa habló de su relación con el cantante y cómo fue que decidió terminar su matrimonio, dando lecciones de amor propio a sus seguidoras.

La empresaria dijo que por mucho tiempo siempre quiso hacer a otras personas felices, pero esto cambió hace dos años, cuando finalmente decidió hacerse feliz a sí misma.

“Decidí hacerme feliz a mí misma y se siente muy bien. Incluso si esto provocaba cambios y provocaba mi divorcio. Creo que es importante ser honesta contigo misma sobre lo que te hace feliz y yo me elegí a mí misma”

Kim decidió al cumplir 40 años que iba a preocuparse por ella y por ser su mejor versión.

“Voy a comer bien, voy a ejercitarme, voy a divertirme más y pasar más tiempo con mis hijos y las personas que me hacen feliz. Voy a pasar menos tiempo en mi teléfono y dejar de seguir a las personas que no quiero ver.”

En cuanto a las redes sociales, la famosa dijo que su hermana Khloé fue quien le enseñó que lo mejor era publicar lo que quisiera y olvidarse de los comentarios.

La famosa dejó claro que a pesar de los problemas que pueda tener con su ex, siempre querrá que sus hijos tengan una buena relación con su padre.

“Puedes estar herida o enojada con tu ex, pero en frente de los niños siempre tiene que ser “Tu papá es el mejor”. Asegúrate de ser el mayor apoyo del padre de tus hijos sin importar por lo que estén pasando de manera personal.”

Esto ha sido especialmente difícil para Kim, ya que su ex ha hecho varias declaraciones en su contra desde su separación e incluso la acusó de poner a su hija en Tik Tok en contra de su voluntad.

Sin embargo ella se ha mantenido firme en manejar sus diferencias en privado y mantener sus límites sobre su privacidad a pesar del enojo de su exesposo.

Por ahora Kim se encuentra en una relación con Pete Davidson e incluso disfrutó de unas vacaciones a su lado hace poco. Además en su vida profesional se convirtió en la nueva imagen de la firma Balenciaga.