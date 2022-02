Martin Garrix adelanta sobre su show en Lollapalooza: “Será de mucha energía”

Los dos últimos años han sido difíciles para la industria del entretenimiento mundial. En el caso de los shows en vivo, se han tenido que cancelar y reagendar eventos incontables veces. Eso le ocurrió a Lollapalooza Chile, evento que tras ser pospuesto más de una vez, tiene fecha para el 18, 19 y 20 de marzo. Justamente el viernes 18, Martin Garrix será uno de los cabezas de cartel junto a Foo Fighters y Jane’s Addiction.

El DJ contó a Publimetro sobre su set y detalles de, por ejemplo, qué deben esperar sus seguidores tras la larga espera para verlo nuevamente en vivo. “Estoy muy emocionado de finalmente regresar a Chile. Mi set será de mucha energía y estará lleno de música nueva en la que he estado trabajando en los últimos dos años, pero también algunos clásicos de Garrix, por supuesto”, adelantó.

El músico tiene sus propias aspiraciones y expectativas debido a que, asegura, sus últimos shows en Chile han sido increíbles. “Espero pasar un buen rato allí. La energía que me ha dado el público ha sido una locura, así que no puedo esperar para volver al escenario nuevamente”.

Factor pandemia

Aparte de presentaciones canceladas, la pandemia de coronavirus ha generado otros cambios para artistas alrededor del mundo. En el caso del DJ oriundo de Países Bajos, le ha permitido pasar mucho más tiempo en el estudio de lo que podría haberlo hecho en un período normal. “Fue un poco más difícil para mí crear realmente esos éxitos de festivales de alta energía, ya que no tuve la oportunidad de probarlos en vivo, pero poder pasar tanto tiempo en el estudio desató una nueva parte de mi creatividad con la que me encantó experimentar”.

Respecto a si también ha habido cambios en sus shows en vivo más allá de las medidas sanitarias, el hombre tras “Animals” dice que el enfoque general no ha cambiado. “Estoy muy emocionado de comenzar de gira nuevamente y ver a todos en todo el mundo. Realmente he extrañado hacer shows”.

En estos días, Garrix está promocionando el single “Won’t Let You Go” con Matisse & Sadko y John Martin, a quienes alaba porque siempre ha tenido buenas experiencias en su trabajo conjunto. “Todos son súper talentosos y siento que ‘Won’t Let You Go’ realmente se ha convertido en una mezcla de todos nuestros sonidos. Abrí algunos de mis primeros shows después de la pandemia con la pista el año pasado, por lo que es especial”.

El regreso de Lollapalooza

La nueva edición de Lollapalooza Chile -que celebrará 10 años del megaevento en Chile- se llevará a cabo en el Parque Bicentenario Cerrillos el 18, 19 y 20 de marzo. También estarán Miley Cyrus, Doja Kat y Machine Gun Kelly, The Strokes y A$AP Rock, entre muchos otros. Entradas en Puntoticket.com.