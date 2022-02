Rosé de BLACKPINK cumple 25 años y BLINK lo celebra

La vocalista principal del grupo de k-pop, BLACKPINK, Roseanne Park mejor conocida como Rosé, está de fiesta y es porque cumple 25 años de edad y en el resto del mundo cumple 26, ya que se suma un año. Por otro lado, Park Chaeyoung (nombre coreano) nació el 11 de febrero de 1995 en Auckland, Nueva Zelanda pero creció en Australia.

Rosé de BLACKPINK. Roseanne Park nació el 11 de febrero de 1997 y está celebrando su cumpleaños número 25. / Foto: YG Entertainment

Rosé de BLACKPINK cumple 25 años

Rosé se unió a la compañía YG Entertainment en 2012, tras una audición en su ciudad natal y después de cuatro años de ser trainee debutó el en grupo de k-pop BLACKPINK, también integrado por Jisoo, Lisa y Jennie.

Por otro lado, desde el momento que BLACKPINK debutó en 2016 con el éxito WHISTLE se conviritieron en un fenómeno mundial. Seguido de BOOMBAYAH, las cuales pertenecen al álbum Square One.

Rosé de BLACKPINK. Roseanne Park nació el 11 de febrero de 1997 y está celebrando su cumpleaños número 25. / Foto: YG Entertainment

Añadiendo a lo anterior, con el lanzamiento del sencillo Kill This Love en 2019, el grupo femenino alcanzó la fama internacional lo que las llevó a presentarse en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley en ese mismo año y por lo tanto, se convirtieron en el primer grupo de k-pop en presentarse en ese festival.

Rosé de BLACKPINK. Roseanne Park nació el 11 de febrero de 1997 y está celebrando su cumpleaños número 25. / Foto: YG Entertainment

Rosé de BLACKPINK como solista

El 12 de marzo de 2021, Rosé lanzó su primer álbum como solista titulado ‘R’ el cual incluye dos canciones On The Ground y Gone, tras habre dado un spoiler en el concierto Blackpink Livestream Concert: The Show transmitido mediante la plataforma de YouTube, en el cual presentó la canción Gone. Por otro lado, la canción On The Ground alcanzó el lugar número 70 en la lista de Billboard Hot 100.

Rosé de BLACKPINK. Roseanne Park nació el 11 de febrero de 1997 y está celebrando su cumpleaños número 25. / Foto: YG Entertainment

Te podría interesar: