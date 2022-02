“Ya soy mamá”: Mon Laferte informa nacimiento de su primer hijo

La cantante nacional, Mon Laferte anunció a través de redes sociales que nació Joel, su primer hijo.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde la cantante emitió un escueto mensaje.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

Cabe señalar que en agosto del año pasado, Mon Laferte dio a conocer que estaba embarazada por primera vez junto a su pareja.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los 30 y tantos, porque antes no quería tener un hijo”, relató la cantante.

“Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo. Siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar”, añadió.