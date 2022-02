La conmovedora historia de abuelas consentidoras no pasó desapercibida. Hace poco se hizo viral el video de TikTok en que una abuelita sacaba sus ahorros para que su nieta pudiera asistir al concierto del cantante Bad Bunny, cuya preventa se estaba realizando los primeros días de este mes.

El material se viralizó rápidamente y llegó hasta el propio intérprete de ‘Si veo a tu mamá’ y su equipo de trabajo, así que la respuesta no pudo ser mejor. Resulta que el empresario y CEO de Westwood Entertainment, Jorge Juárez, se activó en su búsqueda darle una sorpresa: dos boletos para ver al Conejo Malo en primera fila.

El asunto no estaba fácil porque no tenían la ubicación de la señora, así que Juárez decidió activar una estrategia para dar con ella, mediante un mensaje en sus redes sociales.

“Atención!!! Me compartieron este vídeo y la verdad es que me conmovió muchísimo y quiero regalarle boletos para ella y su nieta. ¿Quién me puede ayudar a contactarla? Habrá sorpresa también para quien logre pasarme su contacto, pónganlo en los comentarios por favor”, escribió el CEO.

Abuela que dio sus ahorros a su nieta para ver a Bad Bunny recibe sorpresa

Apenas pasaron 24 horas y ya tenían la información para tener el contacto con la abuelita. Juárez compartió un video en el que mostró cómo fue la conversación con doña Natalia

“¿Cómo está señora? Quería ponerme en contacto con ustedes y primero decirle que nos conmovió mucho su video, nos encantó y que las queremos invitar al concierto de Bad Bunny de la Ciudad de México este 9 de diciembre. Queremos invitarlas, les queremos mandar dos boletos para que estén ahí enfrente y puedan disfrutarlo. Si usted quiere ir señora, nos encantaría obviamente con su nieta”, anunció el empresario.

Abuela da sus ahorros a nieta para boletos de Bad Bunny (Captura)

“El ‘bus’ Bunny”

En el material que desató el noble gesto del empresario se aprecia el momento en que la señora intenta sacar de una alcancía todos sus ahorros. Sin saber qué ocurría, la joven nieta le pregunta: ¿Qué va a comprar con sus ahorros?”, pregunta la nieta. “Dárselos a mi nieta para que vaya a ver a ‘bus’ Bunny (sic)”, respondió la señora muy contenta al poder ayudar a la chica a cumplir su sueño de ver al rapero puertorriqueño de 27 años que ha generado un insólito récord de ventas. Más de 276.000 entradas se han vendido para las cuatro fechas pautadas en México en cuestión de horas.

Un informe de El País refiere que Bad Bunny se colocó como el artista global número 1 en Spotify en 2020, con más de 8.300 millones de reproducciones. “Y en 2021 lo volvió a hacer, con mil millones más. Su disco, YHLQMDLG (acrónimo de Yo hago lo que me da la gana) se coronó como el mejor álbum latino del año en los American Music Awards cuando sus canciones solo habían sido escuchadas durante la pandemia. Y el año pasado, arrasó en los Billboards, ganó un Grammy y otro Grammy Latino”.

Digno de aparecer en “Aunque usted no lo crea”, Bad Bunny tiene más de 30 conciertos programados en Estados Unidos y Latinoamérica totalmente “sold out”. Todavía es una interrogante el fondo de tanto éxito. ¿Talento?, ¿suerte?, ¿marketing?, ¿moda?, el tiempo lo demostrará.