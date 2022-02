Adele regresa a “The Graham Norton Show” después de 11 años y este es el antes y después de la cantante

Con el lanzamiento de su cuarto álbum llamado “30″, este año la cantante británica Adele ha reanudado sus actividades y entrevistas. Es por ello que después de 11 años la intérprete de “Oh My God” regresó como invitada al programa “The Graham Norton Show”. Esta vez la cantante visitó un conjunto color gris/beige, llevó el cabello suelto y las uñas de color dorado. En esta entrevista Adele respondió preguntas a varios rumores que han estado circulando en torno a un anillo que lució esta semana en la ceremonia de los “BRIT Awards 2022”.

Relacionado con esto, los fanáticos de la cantante especularon que ese anillo es es de compromiso y que fue su actual novio Rich Paul quien se lo dio. Cuando el presentador Graham le preguntó acerca de este enorme anillo que lleva en la izquierda Adele solamente bromeó con él y no le confirmó pero tampoco negó si es que está comprometida. En la misma línea, Adele conversó con Graham de lo que realmente pasó con su residencia en Las Vegas y dijo: “Pensé que tendría tiempo de preparar esta residencia a tiempo pero no fue así y me arrepiento de no haberlo detenido antes”. La cantante mencionó que otra de las razones por las cuales se canceló su residencia fue porque hubo equipo de sonido que no iba a poder llegar antes de que iniciaran los conciertos.

Después de 11 años Adele no ha cambiado su característico humor

“No quise hacer un show a medias, jamás lo he hecho y no comenzaré a hacerlo ahora”, agregó Adele. Como buena noticia, la cantante comentó que a pesar de todo el drama de Las Vegas, “este año se llevarán a cabo los conciertos y reveló que posiblemente tendrá un bebé el año siguiente. En comparación con su entrevista de hace 11 años en el mismo programa, está de más mencionar el cambio físico de Adele.

Además se puede notar que la cantante cambió su estilo de vestir, ya que antes solía usar más ropa negra y cubría sus piernas con medias negras. En cuanto a su maquillaje, la artista sigue utilizando sus características pestañas postizas y el delineado de los ojos que resalta su mirada. Asimismo, desde ese tiempo Adele ya llevaba las uñas largas y el cabello rubio. En relación con su actitud, a pesar de que en 2011 ya era muy famosa porque acababa de sacar su álbum “21″ que está repleto de éxitos como: “Someone Like You” y “Rolling in The Deep”; Adele se notaba algo tímida. Ahora en 2022, vemos a una Adele con mucho más seguridad en sí misma, satisfecha de su trabajo, empoderada y muy franca.