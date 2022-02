Carmen Villalobos revela las razones que la llevaría a hacer una segunda temporada de ‘Café con aroma de Mujer’

Carmen Villalobos está viviendo un buen momento con el gran recibimiento a nivel mundial que está teniendo la serie ‘Café con aroma de mujer’, llegando al Top 10 de los contenidos más vistos en España y varios países de América Latina.

La actriz colombiana habló con la revista People en Español sobre la experiencia que ha tenido con la producción, donde acompaña a Laura Londoño y William Levy, mientras ella interpreta el papel antagónico por primera vez en su carrera.

“Estoy demasiado emocionada y feliz con el recibimiento que nos han dado en Netflix. Yo creo que una historia de Fernando Gaitán no puede tener otro resultado”, afirmó la actriz colombiana. “[Estoy] feliz de que mi primer antagónico haya sido todo un éxito y con una producción tan espectacular como lo es Café con aroma de mujer. Realmente [estoy] emocionada y dichosa con este recibimiento en Netflix”, agregó.

El éxito de ‘Café con aroma de mujer’ es tal que solo en la semana del 24 al 30 de enero la telenovela original de Fernando Gaitán logró 82.75 millones de horas vistas en Netflix, según cifras de la misma People en Español.

Villalobos interpreta a Lucía Sanclemente, a quien la actriz manifiesta que muchos de seguidores han dicho odiarla: “Me han escrito muchísimo. A la gente le ha gustado demasiado mi trabajo. Ha sido muy emocionante de verdad leer estos números históricos que está registrando en la plataforma y, sobre todo, ver que la gente está muy emocionada con mi trabajo, como que [me dicen]: ‘Te amaba Carmen Villalobos y ahora te odio por culpa de Lucía en Café...’”.

“Yo siempre estoy abierta, así como siempre he dicho que estoy abierta a hacer una siguiente temporada de Sin senos sí hay paraíso, en este momento te podría decir que sí”, afirmó, señalando, sin embargo, que está dispuesta siempre y cuando el proyecto se presente como un reto para ella.

A todo lo que venga a mi vida que me llene como actriz y que me siga retando, que es lo que siempre he buscado en mi carrera, siempre voy a decir que sí. Esperemos a ver qué sucede

— Carmen Villalobos