El apodo que recibió William Levy durante las grabaciones de “Café con aroma de mujer”

¿Qué se puede decir de William Levy que no se haya dicho ya? El cubano es uno de los actores más talentosos y cotizados de la industria de la televisión latinoamericana. Su gran número de participaciones en novelas, casi siempre como el galán protagonista, le han hecho ganar mucha fama, en especial su aparición en “Café con aroma de mujer”.

Nacido en Cojimar, Cuba, William se ha sabido destacar por su inconfundible presencia y carisma, con los cuales se ha sabido ganar los corazones de millones de fans a lo largo y ancho de todo el continente y cualidades que también le han hecho entablar una fuerte amistad con Carmen Villalobos, de la cual se generó un curioso apodo para el actor.

William Levy recibió un particular apodo durante las grabaciones de “Café con aroma de mujer”, te contamos cual es

Carmen Villalobos, nacida en Barranquilla, Colombia fue la encargada de darle vida al personaje de Lucía Sanclemente en la nueva versión de “Café con aroma a mujer” la cual ha sido muy bien recibida por la crítica y los fans. Su participación le permitió generar un lazo con Levy, con quien inclusive comenzó un grupo de WhatsApp durante las grabaciones.

Si bien los actores se conocían desde la realización de la película “El fantasma de mi novia”, por motivos de Covid-19, tuvieron que pasar mucho tiempo encerrados en una cabaña para evitar contagiarse y fue ahí donde su amistad se fortaleció. El mismo William Levy habló de esto en una entrevista con el medio People en español.

“En la vida real nos queremos muchísimo, nos amamos. En la novela hay un agradecimiento enorme, un cariño, amor y aprecio de ambos. Esa relación va a ir evolucionando y transformándose a medida que la historia se vaya transformando y evolucionando” Dejando claro que actualmente es una de las amistades que más atesora.

Pues debido a la cabaña y el tiempo en la producción, Carmen y Levy iniciaron un grupo de WhatsApp en el cual utilizan unos curiosos apodos para referirse el uno al otro el cual además es el nombre del grupo. En cuanto a esto fue Carmen la encargada de explicar el origen de todo y por que el grupo donde se comunican se llama “Cocoshos”.

La actriz colombiana comentó durante una entrevista “De hecho salió de William y ya cada vez que nos vemos es como ‘¡hola, cocosho!, ¡hola, cocosha! Es como, no sé, cómo más allá de cosa. No sé, son de esas bobadas que uno tiene entre compañeros”. Pero parece que este no fue el único sobrenombre que recibió Levy durante la producción.

La actriz Laura Londoño también se dio a la tarea de contar un poco sobre otro de los sobrenombres que le pusieron al cubano “Lo apodamos William “Deli”, de delicioso. Porque en el set estaban todas desmayadas y también algún que otro chico... William tumbaba a todo el mundo”, dijo la actriz que da vida a Teresa Suárez ‘La Gaviota’.

Luego del inmenso éxito de “Café con aroma a mujer” aún está por verse el futuro de la carrera de William Levy

Si bien el éxito de la telenovela fue algo descomunal, recientemente Levy se ha visto muy afectado por un asunto personal y es que, hace poco su relación con la también actriz, Elizabeth Gutiérrez ha llegado a su fin.

La pareja estuvo junta desde 2003, pero hace poco fue el actor el que se encargó de hacerle saber a sus seguidores en redes sociales que han decidido separarse.

