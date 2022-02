La razón por la que Daddy Yankee no baila en sus conciertos

Daddy Yankee. Foto: Getty Images (Christopher Polk/Getty Images for NARAS)

Además de las canciones, algo que caracteriza a varios de los reguetoneros más reconocidos es el ritmo con el que bailan, pero sorprendentemente, Daddy Yankee no lo hace y te contamos por qué.

Este detalles es algo que pocos han notado, pues en sus conciertos, se dedican a moverse con sus canciones, sin notar que él no lo hace.

¿Por qué Daddy Yankee no baila?

El motivo por el que el reguetonero evita moverse ya sea en sus shows en vivo como en sus videoclips es porque lleva una prótesis en la pierna, la cual le impide hacer este tipo de movimientos. Esta le fue colocada cuando tenía 17 años, tras sufrir un impacto de bala en la zona de la cadera, de acuerdo a información de “Milenio”.

Él mismo ha revelado que si la bala le hubiera impactado alguna artería, posiblemente le hubieran tenido que amputar la pierna, pero, por fortuna, no fue así.

Daddy reveló que fue un momento muy doloroso, pero que la sangre empezó a circular y así lograron salvarla.

Lo toma con humor

Cabe resaltar que debido a que la prótesis es de metal, el artista suena cada que pasa por los detectores en los aeropuertos, pero ha decidido tomar con humor la situación.

El otro sueño de Daddy

Por otro lado, el artista siempre ha dicho que cuando era niño, uno de sus sueños más grandes siempre fue ser beisbolista, pero este accidente que sufrió trunco su carrera como deportista, por eso encontró en la música otra forma de salir adelante.

¿De dónde proviene su apodo?

Ramón Luis Ayala Rodríguez eligió comenzar llamándose sólo “Yankee”, pues en su natal usado para referirse a alguien que es grande en lo que hace.

Posteriormente, decidió agregar el “Daddy” para referirse a que es el gran jefe de todos.

¿Se retirará pronto?

En septiembre de 2021, el cantante sorprendió a sus fans al dejar entrever que posiblemente su retiro estaba cerca.

Esto sucedió luego de que se llevó el galardón “Salón de la Fama”, en los “Premios Billboard”, siendo el primer artista latino en conseguirlo.

“Ustedes saben que yo arranqué con ilusión cuando tenía 15 años de estar ahí sentado donde están todos ustedes ahora mismo, y me tomó tres décadas entender que con disciplina, sabiduría, determinación uno se podía llevar un reconocimiento, mi gente, a través de mi trayectoria he ganado múltiples premios gracias al talento y al trabajo, pero nunca imaginé que la disciplina me iba a entregar la llave de ser el primer artista urbano de ser inducido al ‘Salón de la Fama de Billboard’”, declaró al recibir su premio.