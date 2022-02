“Soy ómicrona”: Dani Castro es positivo a Covid-19 y no sabe donde se contagió

Solamente hace un par de horas la cocinera, Daniela Castro, empezó a tener algunos síntomas de resfrío y para prevenir decidió hacerse un test antígeno, el cual a los pocos minutos salió positivo por lo que en estos momentos se encuentra en cuarentena.

Mediante sus historias de Instagram, la influencer compartió todo le proceso que vivió durante sus últimas horas, en donde detalló se sentía con un dolor de garganta, congestión nasal y algo de tos.

“Estoy super gangosa porque creo que me resfrié en la playa porque me cague de frío”, comenzó a decir en la plataforma. “Pero para prevenir vine a hacerme un PCR”, agregó inmediatamente.

A los pocos minutos después Daniela confirmó que salió positivo. “Soy ómicron” empezó a decir contar, “me siento como diferente a los demás”.

“Ya me voy a encerrar (...) lo peor es que no tengo idea dónde ni cuándo me pude haber contagiado la verdad”, aclaró y escribió que debe descubrir el lugar de contagio.

“¿Se habrán equivocado en el test?”, comentó en tono de broma. Posteriormente comenzó a quejarse de que gracias a su cuarentena no podrá ir a la peluquería ni arreglarse las uñas.

De todas maneras, la ganadora de MasterChef se realizó nuevamente un examen PCR y hasta le momento sigue a las espera de esos resultados, por lo que se encuentra encerrada en su hogar junto a sus mascotas.

Daniela Castro | Instagram

Daniela Castro | Instagram