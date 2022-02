14 de febrero: las mejores películas de Netflix para disfrutar en San Valentín

Tal como hay distintos tipos de personas y amores, hay diferentes películas para cada uno de ellos. Están las amistades incondicionales, las relaciones juveniles, los que gustan reír -solos o acompañados- y quienes prefieren el drama. Disfruta este 14 de febrero con alguna de estas producciones y celebra el amor en todas sus formas con Netflix.

Alma Solares, una prestigiosa abogada, visita a su mejor amiga durante el fin de semana para ayudarla a procesar el dolor de su divorcio. Durante la escapada, Alma conoce a Darío Guerra, un chico de 23 años con el que tiene un fogoso encuentro sexual. Tras regresar a casa con su marido y su hija, decidida a olvidar el desliz, su vida se convierte en un infierno. Lo que comenzó como una simple aventura se convierte en una pasión arrebatadora y degenera en una obsesión peligrosa que desata una serie de secretos del pasado que los une y condena a todos.

Raquel está locamente enamorada de Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo ha observado de lejos porque, muy a su pesar, nunca han intercambiado ni una palabra. Pero la chica tiene una misión muy clara: lograr que Ares se enamore de ella. Sin embargo, Raquel no es una chica inocente e indefensa y ciertamente no está preparada para perder todo con el fin de lograr su objetivo. Lo más importante es no perderse a sí misma...

Presionada por terminar su novela y mudarse a Montreal con su pareja, una veinteañera queer en Ámsterdam busca descubrir qué quiere hacer con su vida.

Después de su inspirador discurso en el baile, Jodi (Ava Michelle) dejó de ser solo “la chica más alta”... Ahora es popular, segura de sí misma, tiene novio y acaba de conseguir el papel principal del musical de la escuela. Pero a medida que la presión de su reciente popularidad se intensifica, también aumentan sus inseguridades y se ponen a prueba viejas amistades. Cuando el mundo que construyó empieza a derrumbarse, Jodi se da cuenta de que mantener la frente en alto es solo el comienzo.

¿Crees que exista una relación que sea totalmente igualitaria? En general, la balanza siempre se inclina más hacia uno de los lados. Esta es la historia de amor de Jung Ji‑woo (Seo hyun), una mujer que no era consciente de su instintiva necesidad de controlar a los demás, y Jung Ji‑hoo (Lee Jun‑young), un hombre con una fuerte tendencia a obedecer. Juntos forman una pareja muy especial que se anima a combinar sus peculiaridades.

¡La serie -que ya se convirtió en un imperdible para muchos- está de vuelta! Un grupo de solteros que buscan enamorarse por lo que son y no por su apariencia han aceptado probar un enfoque inusual y moderno en Chicago: su deseo es encontrar a la persona con la que pasarán el resto de sus vidas... sin haberla visto jamás.

Isabella dirige su propio salón y no teme decir lo que piensa, mientras que el príncipe Thomas dirige su país y está a punto de casarse por deber y no por amor. Cuando ella y sus amigas peluqueras consiguen la oportunidad de su vida de trabajar en la boda real, Izzy y el príncipe descubren que, para tomar las riendas de su destino, deberán seguir su corazón.

¡Sigue disfrutando! Porque no debería durar sólo un día, te dejamos los próximos estrenos románticos que no te debes perder: