Adele aseguró que será madre por segunda vez el próximo año pero no reveló el nombre del padre de su hijo

Los últimos años en la vida de la cantante británica Adele han estado repletos de cambios, desde uno de los cambios físicos más impresionantes que se hayan visto en la industria musical contemporánea, hasta un cambio de pareja que parece haberle sentado más que bien y además ha revelado una sorprendente noticia a sus fans.

Adele estuvo alejada durante un par de años de la industria musical, sin dar señales de sacar ningún material nuevo y hasta se apartó un poco de las redes sociales. Lo cierto es que, después de mucha espera, la nacida en Tottenham, Londres ha lanzado una nueva producción discográfica la cual ha sido recibida con muy buenas críticas y ha sido alabada por sus fans.

Adele revela algo impactante, será madre de nuevo, pero ha mantenido parte de los detalles en secreto

El 19 de noviembre de 2021 se lanzó “30″ el nuevo álbum de estudio de la cantante, el cual, si bien fue recibido con buenos comentarios, la gira se vio fuertemente golpeada por la llegada del Ómicron a Estados Unidos teniendo inclusive que cancelarse un Show en Las Vegas, Nevada. El cual se esperaba que fuese uno de los más grandes de la gira.

Recientemente, la cantante ha hecho una aparición en prestigioso talk show, “The Graham Norton show” en el cual habló sobre su nuevo disco y su vida privada, además, se ha dado a la tarea de revelar lo que piensa sobre el show cancelado de Las Vegas y afirmó que la fecha doble será reagendada para algún momento próximo del 2022.

Adele mencionó que, a pesar de lo difícil que es cancelar un show, estaba segura de que el show saldría muy mal si se seguía adelante, por lo que, a pesar de su arrepentimiento casi inmediato luego de informar a sus fans de la cancelación, sabía que era lo mejor. Por otro lado, la cantante de “Hello” se adentró en su vida privada y habló sobre su maternidad.

Durante la entrevista la artista de 33 años ha revelado que desea tener otro bebé, que sería el primero con su pareja actual, el agente deportivo, Rich Paul. Pero sorprendentemente, aunque habló del tema, nunca confirmó si desearía tener su segundo hijo con él. Cosa que ha mantenido a sus fans un poco confundidos en las redes.

“Me toma un tiempo recargarme y me gustaría tener más hijos. Siento que me he puesto al día con el sueño de hace nueve años cuando tuve a mi hijo” Dijo la intérprete de “Easy on me”. Dejando claro que volver a ser madre forma parte principal de sus futuros planes. Otra cosa que ha llamado la atención es el anillo que llevaba durante el show.

Adele lucio un ostentoso anillo con incrustaciones de diamantes que acrecentó los rumores sobre un supuesto compromiso con el agente deportivo. El anfitrión, Graham Norton aprovechó la ocasión para preguntarle a la ganadora del Gammy sobre el tema a lo cual ella respondió “Si estuviese comprometida ¿le diría a alguien si lo estoy o no?”.

Adele asegura que su residencia musical en Las Vegas no comenzará hasta no tener todo 100% listo

La cantante aseguró que las fechas iniciales y la subsecuente residencia musical no se llevará a cabo hasta que no esté todo completamente listo, por respeto a su público y a todo el equipo que tiene meses trabajando muy duro para hacer posible el evento. Así que, habrá que esperar a que se anuncien nuevas fechas.

