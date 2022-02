Miguelito disparó contra Sergi Arola tras ser eliminado de “El Discípulo del Chef”

Miguelito se transformó en el último eliminado de “El Discípulo del Chef”, y en su despedida, no dudó en emprender cuestionamientos contra el chef Sergi Arola.

“Son muchas cosas que decir y no sé dónde empezar. No me lo esperaba, pero yendo a la realidad, quizás soy el más débil del grupo. Los demás estaban de lleno en la cocina y yo apoyando”, sostuvo Miguelito.

Y continuó: “Respeto la decisión de Sergi, pero no la esperaba. Me salvé hace unos capítulos, Helhue me cedió su lugar y la decisión de Sergi me deja descolocado completamente”.

“Me voy triste a mi casa, quería seguir avanzando, quería seguir aprendiendo. Voy a extrañarlos a todos. Me voy enojado, decepcionado conmigo, pero a la vez agradecido por la oportunidad”, enfatizó el actor.