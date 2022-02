Las superestrellas globales Becky G y Karol G lanzaron un poderoso sencillo denominado “MAMIII”. Un tema que tiene ritmo bailable y letra pegajosa.

Esta es una colaboración que se estaba haciendo esperar y que tiene muchos ingredientes para convertirse en un himno empoderador que inspira una actitud de fuerza, independencia, positivismo y estilo, tal y como una “MAMIII” (mami).

El sencillo fue producido por el hitmaker Ovy on the Drums, y fue escrito por Ovy, Becky G, Karol G y Elena Rose.

“Siempre he dicho que juntas somos más. Cuando las mujeres se unen y trabajan juntas… ¡El efecto es tan poderoso y significante! KAROL y yo llevábamos mucho tiempo esperando este momento, pero sabíamos que la canción tenía que ser perfecta y tenía que representar nuestros espíritus y corazones. ¡Estoy tan encantada de que finalmente pudimos grabar ‘MAMIII’ y traerles a nuestros fans algo que han querido por mucho tiempo! La unión de las Gs es un momento emocionante y estoy alegre de poder compartir este momento con mi amiga a quien admiro”, expreso Becky.

Por otro lado, los seguidores de Karol G aseguran que se trata de una composición que parece haber sido escrita para Anuel.

“Lo que no sirve que no estorbe. Te metiste autogol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa’ que de mí te enamores, baby”, dicen unas líneas de la canción.

“Te veo en la’ rede’. No puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena. Y tú qué gonorrea pagándome así(Ay, qué gonorrea)”, sentencia en otra frase.

Escuche la canción aquí.

La nueva canción de Karol G y Becky G, ¿Indirecta muy directa para Anuel?