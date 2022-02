Estos son los estrenos que llegan esta semana a Netflix que debes ver

La semana arranca con nuevos estrenos en la plataforma de streaming, Netflix. Producciones hechas para todo público que seguro te mantendrán entretenido en este mes de febrero. Te presentamos algunas de las series y películas que estarán llegando estos próximos días.

Cielo Grande

Este miércoles 16 de febrero se estrenará esta serie juvenil argentina que une el deporte, con la música, la comedia y el romance. La serie se desarrolla en el hotel Cielo Grande, un lugar que se encuentra en su peor momento económico y que por eso se convertirá en la casa de una competencia de wakeboard, con el objetivo de obtener el dinero suficiente para no dejarlo morir. Allí los espectadores se encontrarán con los diferentes personajes y sus historias, quienes pasarán una temporada inolvidable.

La producción esta protagonizada por Pilar Pascual, Abril di Yorio, Víctor Varona, Thaís Rippel, Guido Messina, Luan Brum, Byron Barbieri, Francisco Bass, Agustín Pardella, Fernando Monzo, Juan Monzo, Mariel Percossi, Giulia Guerrini y Débora Nishimoto.

Jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West

Es un documental dividido en tres partes, que llegará a la pantalla chica el miércoles 16 de febrero, en el cual quedará al descubierto la vida de la pólemica estrella de la música, Kanye West.

“Los directores recorren callejones oscuros, pero están descaradamente enamorados de su protagonista y no es difícil entenderlo: no es el primer hombre con tendencias narcisistas que resulta ser alguien inesperadamente adorable”, adelantó la crítica hecha por Variety.

Keeping Up with the Kardashians (Temporadas 9 y 10)

“Las Kardashian se reúnen para hablar de algo muy serio. Khloé lucha contra la ansiedad. Ahora que los Jenner concretaron su divorcio, la familia debe enfrentar los desafíos de adaptarse a su nueva estructura”, promete Netflix sobre lo que pasará en aquellas temporadas del famoso reality, que llegará a Netflix con su novena y décima temporada el jueves 17.

Clan Kardashian-Jenner. ¿Cuánto dinero tiene cada una de la integrantes del clan Kardashian-Jenner?. / Foto: E! Entertainment Television

‘Keeping Up with the Kardashians’ estuvo en el aire desde el 2007, llegando a su fin, tras veinte temporadas, el pasado 20 de junio del 2021.

Madres paralelas

El plato más fuerte de la semana es, quizás, el estreno de ‘Madres paralelas’ el viernes 18. La película de Pedro Almodóvar llegará esta semana a la plataforma de streaming con una historia que comienza en un hospital. Allí, dos madres que están a punto de dar a luz se conocerán y tendrán una conexión única que las llevará a compartir sus diferentes experiencias de la vida.

La cinta está protagonizada por Penélope Cruz, jutno a Milena Smit y Aitana Sánchez-Gijón y ha recibido muy buena crítica, haciendola merecedora de dos nominaciones al Golden Globe y dos nominaciones al ‘Oscar’, incluida Mejor Actriz para Cruz.

La masacre de Texas

Cerrando esta lista, está la nueva puesta en escena de La masacre de Texas, que estará disponible desde el viernes 18. La película de terror continuará con la historia de la original de los 70, con el regreso de Sally Hardesty (Olwen Fouéré), quien reaparecerá en la cinta para cobrar venganza, luego de ser la única sobreviviente de su infame masacre de 1973.

“Tras casi 50 años oculto, Leatherface regresa para aterrorizar a unos jóvenes amigos idealistas quienes, por un desafortunado accidente, perturban su mundo protegido con meticulosidad en un remoto pueblo de Texas”, asegura la sinopsis de Netflix.