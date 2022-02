Liam Gallagher vuelve a Chile tras inconcluso debut hace cuatro años

El exlíder de Oasis, Liam Gallagher, vuelve a Chile a presentarse por segunda vez en solitario en suelo nacional. El músico británico regresará a nuestro país como parte de la gira por su próximo disco, “C’mon You Know”, el cual espera ver la luz este primer semestre del 2022.

La cita con la voz detrás del hit “Wonderwall” está agendada para el próximo 8 de noviembre en el Movistar Arena, donde también llega con el material de sus otros dos discos de solista: “As you were” (2017) y “Why me? Why not” (2019).

El show anunciado vendría a ser la revancha en nuestro país tras un inconcluso debut en el Lollapalooza 2018, cuando Gallagher no pudo terminar su primera presentación en Chile al acusar problemas de salud en sus cuerdas vocales.

La venta de las entradas comenzará a través de PuntoTicket este 16 de febrero con una Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile, mientras que la liberación general de los tickets se realizará el 18 de febrero al mediodía.

Revisa los valores de las entradas acá: