Neme saca la voz por investigación a Parived y cuestiona silencio de Tonka: “Descoloca a la opinión pública”

El escándalo por la investigación por lavado de activos, contrabando de joyas y artículos de lujo y que involucra a Marco Antonio López, más conocido como Parived, ha provocado reacciones, pero no de quien más se espera, su esposa, Tonka Tomicic.

José Antonio Neme, conductor del matinal “Mucho Gusto”, indicó que “para quienes trabajamos en televisión y hemos estado expuestos, y hemos estado expuestos permanentemente, hay una construcción de un vínculo con la opinión pública que es distinto al del resto de las personas. Eso lo tenemos que entender todos”.

“Si mañana aparece un cheque mío usado por mi mamá, una pareja, comprando algo y no sé qué, a ustedes que no les quepa duda que voy a abrir la boca. Yo no me voy a ir a esconder a un departamento”, agregó, haciendo clara referencia al silencio de la animadora de Canal 13.

“Tonka tiene una cercanía con la gente, ella construyó eso, entonces el caso expuesto de esta manera tan fría y su silencio, es lo que descoloca a la opinión pública”, precisó el periodista.

Nuevos antecedentes por contrabando

La Tercera publicó un reportaje que daría cuenta de los vínculos que tendría la pareja de la animadora Tonka Tomicic con un conocido prestamista que ha sido investigado por contrabando de joyas y relojes de lujo, Domingo Jalil.

En medio de la investigación, personal de la PDI interceptó el teléfono del anticuario y ahí, captaron una conversación donde este le decía a Jalil: “Tengo un negocio redondo y armado, pero necesito 20 palos. Voy a doblar la inversión, te lo voy a pagar luego, voy a vender este anillo, te voy a mandar fotos”.

Asimismo, en un informe elaborado por la policía especializada, al que tuvo acceso el citado medio, se indica que “mientras Domingo efectúa una llamada que no es contestada, se escuchan voces de fondo donde personas hablan de Parived (frases incomprensibles) y de pronto Domingo indica: “Aquí está el Parived (...), compró dos choreos (sic) hoy día”.

El rol de Parived

Hasta ahora, a Parived se le atribuiría el rol de comprar y revender relojes de lujo, los que presuntamente eran robados por una banda en el extranjero.

Pero al parecer, Parived no tenía fama de “buen comerciante”. Esto, porque en otras escuchas, se captó una conversación que tuvo con otro de sus prestamistas, Daniel Goñi, el cual le pregunta por su situación económica.

“No hay caja, no hay plata y hay que repactar todo”, fue la respuesta.

En medio de a investigación, se ha establecido que Parived utilizaba cheques de Tonka Tomicic para hacer transacciones, teniendo varios inconvenientes en algunas ocasiones.

“Hay un tipo muy desagradable que llamó a mi señora, que tenía tres cheques protestados de ella…la Tonka se puso súper nerviosa”, se lee en otras de las transcripciones a las que tuvo acceso LT.