“¿Para qué quiero polola si mi mamita se roba corazoncito?”: el Día de San Valentín de Marcianeke

El cantante nacional Marcianeke (Matías Muñoz), celebró en solitario este Día de los Enamorados...esto tras su bullado término con Anaís Vilches.

Es así que sin amigos, fue su madre que lo sorprendió con un rico desayuno.

“Pake kiero polola si mi mamita se roba mi corazoncito”, escribió el cantante en sus stories con un video del regalo.

Desayuno de Marcianeke

El término de Marcianeke

Anaís despejó en enero, las dudas en torno a su relación y anunció que terminó con el cantante con un fuerte mensaje en redes sociales.

“Me enamoré. Sufrí, pero ya salí de esto. Gracias dios por romperme las cadenas del infierno en las que me tenía este hombre. Si no me quieres, yo tampoco”, escribió en una historia de Instagram.

Si bien Vilches no entregó más detalles, ambos ya se dejaron de seguir entre sí en todas las redes sociales.

La relación se remonta desde los comienzos de la carrera del cantante, asistiendo juntos a varios shows y presentaciones en donde demostraban su amor.