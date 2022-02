Paren las prensas: Renata Bravo recordó el romance que tuvo con Pancho Saavedra

El undécimo capítulo de “Socios de la parrilla” este domingo tuvo de invitadas a Renata Bravo y Yazmín Vásquez.

Al llegar ambas ya se hizo la primera gran revelación, cuando Yazmín contó que Renata y Pancho tuvieron un romance cuando jóvenes.

“Yo en esa época no cachaba para dónde iba la micro. Estaba en una búsqueda”, confesó Pancho Saavedra ante la incredulidad de sus amigos.

De ahí todo derivó a la historia de cuando Pancho, en su juventud, quería ser actor, y pololeó con una actriz que luego fue pareja de Cristián Riquelme. “Después ella nos dejó a los dos por una mujer”, narró.

Renata contó también la historia de cuando ella invitó a Pancho a acompañarla con una amiga a un matrimonio. La amiga no lo conocía, y ella se lo mostró en pantalla, pues en esa época Pancho presentaba películas interpretando al “Dr. Cine” en la franja de trasnoche de Chilevisión.

Renata Bravo

“Mi amiga dijo ‘Ah, está más o menos tu amigo’, y se lo imaginó. Y me dijo: ‘Ya, dile si quiere ir conmigo, pero tiene que venir vestido de Dr. Cine’. Le dije a Pancho si quería ir con mi amiga, pero con el smoking, y dijo ‘Ya po’. Y fuimos al matrimonio”, contó.

Lo pasaron tan bien juntos, que al día siguiente la amiga la llamó para decirle que le encantó Pancho. “Me dice: ‘Estoy enamorada, me encantó tu amigo, lo quiero para mí’. Y yo hasta ese momento no tenía idea. Entonces lo llamo y le digo ‘Pancho, mi amiga dice que ahí estamos’. Y Pancho me dijo ‘Oh, lo pasé súper bien, me encantó tu amiga, pero no, no es mi tipo, otro día te explico’. Y yo dije ‘Ah, este gallo debe estar pololeando’”, rió Renata.