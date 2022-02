Constanza Roberts era la víctima de viral encerrona camino a Colina: “Me gritaban bájate, bájate CTM”

La periodista Constanza Roberts fue víctima de una encerrona, cuando se dirigía a su casa en la comuna de Colina.

El video del delito comenzó a hacerse viral- por la maniobra de retroceso- sin saberse aún que la víctima era la conductora de televisión.

Se bajaron sujetos en el enlace de Vespucio Norte con Los Libertadores para robarle el vehículo a la mujer, quien retrocedió y esto provocó que los delincuentes huyeran.

“Sólo agradecer a todos mis ángeles guardianes que no nos paso nada…. Y ni idea cómo reaccione así porque solo fue instinto, (irresponsabilidad, supervivencia, no sé…..)de verdad q nunca se me pasó por la cabeza que me podían disparar, gracias a dios que no lo hicieron. Si alguno de los 6 que iba en ese auto lee esto, no les tengo miedo, ni rabia, simplemente lástima”, dijo la periodista.

“Bájate, bájate CTM”

En un segundo video, la periodista relató los hechos ya más tranquila.

“Yo venía por Vespucio llegando a Santiago y me hicieron un portonazo. Yo venía con la Sandra, que vive con nosotros y en el asiento de atrás, la Estela, mi hija más chica”, dijo Roberts, cuando “en la curva se bajan cuatro niños, entre 14 y 16 años, con pistola”.

En ese momento los jóvenes se apostaron en su ventana y la del copiloto, pegándoles con un fierro y me gritaban “bájate, bájate CTM”.

“Reaccioné no sé cómo, pésimo, porque yo siempre digo que voy a ser la primera en entregar el auto… puse marcha atrás y salí en reversa por la curva y ahí ellos cuatro se subieron al auto y salieron y justo la persona que estaba atrás mío paró y yo no sabía si estaba coludidos, si era parte de la banda”, terminó.