El accidente que sufrió Natalia Ramírez durante el rodaje de una escena en “Betty, la fea”

Desde su estreno en 1999, la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea ha permanecido imbatible en el gusto del público en todo el mundo con la historia de Beatriz Pinzón Solano.

No obstante, aunque muchos televidentes han visto la trama en repetidas ocasiones y ya la conocen de cabo a rabo, hay mucho más de esta producción de lo que se vio en pantalla.

Grabada en extenuantes jornadas de grabación durante dos años, las anécdotas y los secretos que el elenco del proyecto, escrito por Fernando Gaitán, atesora en sus recuerdos son muchas.

Tal como el accidente que sufrió Natalia Ramírez, la intérprete de la antagonista de Marcela Valencia, durante el rodaje de una sensual escena en el melodrama.

'Marcela Valencia' en "Betty, la fea" | Captura video

Natalia Ramírez recuerda el accidente que sufrió grabando Yo soy Betty, la fea

Durante una entrevista a La W Radio, la estrella reveló que recibió un fuerte golpe en la cabeza debido a un fallo en la utilería mientras grababa una secuencia con el galán Jorge Enrique Abello.

Según contó, el desafortunado evento sucedió a causa del desprendimiento de una vara que el director de la novela, Mario Ribero, pidió instalar encima de los actores para colgar una horca.

Sin embargo, ni él ni nadie esperaba que el objeto que ambientaría la escena desencadenaría el peligroso incidente que dejó golpeada a la actriz detrás de la mejor amiga de Patricia Fernández.

“Es una escena que tenía en el apartamento de ‘Marcela’ que era súper sexy yo; me disfrazaba de verdugo. Entonces, a Mario se le ocurrió poner como un tubo donde había una luz y como una horca”, comenzó a contar sobre el accidente ocurrido al comienzo de la filmación.

Betty la fea

Ramírez explicó que, mientras actuaban, la vara inesperadamente se desprendió y la aporreó en la cabeza. “Cuando estamos grabando a mí se me viene encima el tubo en la cabeza, yo quedé turuleta, pero turuleta”, recordó.

El histrión detrás de Armando Mendoza, quien también estaba presente en esa plática celebrada en 2019, manifestó que el suceso los hizo pasar a todos un tremendo susto.

Sin embargo, a pesar del dolor y la impresión, Natalia decidió seguir adelante con la grabación en otra toma, eso sí, sin la horca. “¡Qué susto! Entonces, Mario dijo: ‘No, no, no, la horca ya no. Quítenla’ y yo seguía (noqueada)”, aseveró.

“Grabamos la escena, pero yo estaba borracha del dolor que tenía, del totazo”, añadió la actriz, quien al final del rodaje tuvo que ir a una clínica para asegurarse que el incidente no había tenido consecuencias mayores.

Betty la fea

¿En qué escena de Betty, la fea tuvo el accidente Natalia Ramírez?

Natalia Ramírez recibió el golpe antes descrito filmando la inolvidable y muy sensual secuencia protagonizada por Marcela y Armando al comienzo de la trama de Betty, la fea.

Dicho instante transcurre en el quinto episodio de la ficción, justo después de que los prometidos tuvieran una pelea en Ecomoda por la inesperada visita de la modelo Karina Larson.

Con el fin de discutir su futuro, deciden reunirse esa noche en el departamento de la accionista. Armando asiste seguro de que le espera un “calvario” por la aparición de su examante.

Sin embargo, al arribar, el protagonista se encontró con un escenario muy extraño: su prometida estaba vestida con un traje de “verdugo” negro.

Betty la fea

Al principio, el presidente de Ecomoda se muestra renuente a participar en el juego de su novia, pero accede nervioso y termina sentado en una silla dentro de una oscura habitación.

Marcela ilumina el rostro de su pareja con una lámpara y pone una soga alrededor de su cuello con el objetivo de “torturarlo” e inquirirlo sobre sus traiciones.

Betty la fea

Después del extraño interrogatorio, la hermana de Daniel Valencia se disculpa por sus escenas de celos para reconciliarse y se dispone a demostrarle a su pareja “lo que le espera a su lado”.

Entonces, tras pronunciar estas palabras, la accionista se queda de pie delante de su novio y se quita la bata de seda negra que llevaba para develar su figura en sexy lencería negra.

“En tu oficina, tú podrás ser muy feliz al lado de la fea secretaria que tienes, pero aquí yo te voy a dar toda la felicidad que ella no puede darte”, expresa antes de besarlo apasionadamente.

Desde su primera emisión, los espectadores se han sorprendido con las tácticas de seducción de Marcela en esta escena sin imaginarse lo que había sufrido la actriz detrás de ella.