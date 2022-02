Paty Maldonado sin filtro contra la Convención: “¿Saben lo que son estos h***? Son unos cara de raja, que a uno le dan ganas de vomitar”

Luego de que Tere Marinovic se refiriera a la Convención Constituyente con fuertes epítetos, lo que la hizo blanco de críticas, Patricia Maldonado tomó la bandera y en su programa de YouTube se refirió al hecho.

“¿Saben lo que son estos h***? Son unos cara de raja, que a uno le dan ganas de vomitar. Por eso me alegro que les hayan dicho constituyentes cu*** Me alegro, yo les habría gritado más cosas todavía”, dijo Maldonado en conversación con Catalina Pulido.

“Saben lo que es falta de respeto es no abrir la boca cuando asesinan a niños de Sename, no abrir la boca cuando asesinan a carabinero, falta de respeto es no hablar el hocico, no darse cuenta de lo que está pasando en el norte”, puntualizó Maldonado.

Pero esto no quedó ahí, ya que la actriz agregó que “yo que conozco gente que está trabajando en la Convención, algunos son convencionales y otros están ahí como de ayudantía, de oyente. Yo no sé cómo tienen estómago. Es realmente la rotería más grande que se ha hecho en nuestro país”.

Además, Maldonado indicó que en la Convención “hay olor a pata, a potingo, a axila, hay olor a todo”.

Los dichos de Marinovic

En medio de una prueba de audio en la Convención Constitucional, la convencional Teresa Marinovic lanzó fuertes epítetos en contra de la instancia y sus compañeros.

El instante fue captado por la agencia Mediabanco, en donde se ve que en una prueba de micrófono, la constituyente lanza insultos de grueso calibre a la instancia.

“Convención culiá (sic). Convencionales conchesumadre (sic). ¿No están grabando?”, fue lo que se escuchó en el registro, mientras quienes lo acompañaban se reían de la situación.