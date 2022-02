Te decimos cómo es realmente la relación entre los protagonistas de ‘Café con aroma de mujer’

El éxito de ‘Café con aroma de mujer’ en Netflix es indiscutible. Incluso, sus realizadores nunca imaginaron que este remake tuviera tanta repercusión, pues era todo un reto adaptarla a los nuevos tiempos y generaciones y que ésta finalmente gustara a la audiencia.

Y los resultados han sido muy obvios, esta producción ha calado muy bien entre el público de varios países que sigue posicionando en el primer lugar a este fenómeno dramático creado por Fernando Gaitán y que hoy por hoy se mantiene vigente y hasta se ha podido reinventar para la audiencia de la plataforma streaming.

Sin embargo, no todo es color de rosas, pues al parecer dentro del set suceden situaciones que el público no logra percibir, pero que afectan el normal avance de una trama. Es por ello que en una oportunidad se corrió el rumor de que sus protagonistas: Laura Londoño y William Levy no se llevan muy bien dentro ni fuera del set de esta historia.

¿Cómo es realmente la relación entre los protagonistas de ‘Café con aroma de mujer’?

A ojos de todos estos guapos y talentosos protagonistas de ‘Café con aroma de mujer’ derrochan simpatía y una conexión que traspasó las pantallas, pero cada vez son más los rumores de que ambos no se soportan realmente y que solo trataban de cumplir con sus escenas para ir luego de ello por su lado. Pero, hay quienes se preguntan el por qué a través de las redes sociales han llegado a demostrar que son realmente amigos o que por lo menos que ambos se sentían a gusto con su presencia.

Y aunque no hay respuestas ni reacciones entre ellos, por lo menos recientemente, sí se conoció que fue la misma “Gaviota” quien aseguró a la revista People en español que no soportaba la actitud inmadura del actor cubano, pues solía llegar siempre tarde a las grabaciones y lo peor de todo, que en una ocasión llegó con resaca tras una larga noche de fiesta y sin saberse sus diálogos.

Esto sorprendió a los seguidores de ‘Café con aroma de mujer’, pues para muchos todo parecía ser muy agradable entre ellos e incluso aparentaban ser la pareja más querida debido al impacto que han generado con sus personajes. Pero, al parecer no todo es tan trágico, pues en recientes publicaciones de ambas estrellas, se nota que su trato es muy cordial, respetuoso y refleja que se tienen un especial afecto y admiración por su trayectoria.

Y es que tanto Laura como Willian están claros de que esta producción ha sido un éxito, que ha catapultado sus carreras y que les ha dado el impulso deseado, mostrándolos en varios países en los que este dramático no baja del primer lugar y se posicionada cada vez más como el favorito.

Así que pese a las molestias que el cubano ha generado en el set de grabación, Londoño ha podido aguantar sus actitudes llenas de “divismo” todo por el bien de esta trama de la que muchos esperan ver una segunda temporada.