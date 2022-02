Estas son las canciones que le dedicó The Weeknd a Selena Gomez

Era inicios del 2017 cuando The Weeknd y Selena Gómez fueron vistos como pareja oficial, tras ser captados besándose en el restaurante Giorgio Baldi, en Santa Monica, California. Pese a lo poco que duró la relación entre ambos, el fuego fue suficiente para avivar la llama de inspiración de The Weeknd en varios de sus éxitos.

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, quien cumple años hoy, cantó con Gomez en octubre del 2015, durante el desfile de Victoria’s Secret, cuando aún mantenía una relación con la modelo Bella Hadid. No fue sino dos años después que empezaría el romance con la exDisney.

Una relación fugaz

Tan solo duraron juntos 10 meses, pero fueron diez meses de hacer viajes por Europa y asistir a eventos públicos donde se les vio cariñosos entre si varias veces. De este vínculo tan importante, The Weeknd se inspiraría, según los fans, para crear varias canciones.

Internet Selena Gomez y The Weeknd

En el 2018, el cantante lanzó su álbum discográfico ‘My Dear Melancholy’, cuyo tema principal es “Call out my name”. Este tema, según los fanáticos, sería uno de los que surgió de su amor por Selena Gomez. Aunque The Weeknd nunca lo confirmó, existen varias pistas y declaraciones que sugieren que la canción está dedicada a la interprete de ‘Baila Conmigo’. “Nos encontramos, yo te ayudé a salir de un lugar destrozado. Tú me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue error mío”, dice al inicio la canción.

De acuerdo con los fans, el siguiente fragmento de la exitosa canción hace referencia a que The Weeknd donaría su riñón a Selena, quien necesitaba un transplante tras luchas contra el lupus, pero finalmente fue su mejor amiga quien lo hizo. “Dije que no sentía nada, pero cariño, mentí. Casi me corto una parte de mí por tu vida”, dice la letra.

Otro de los temas que se creen son para Gomez es “Save your tears”. Tras el lanzamiento del video los internautas notaron que la protagonista tenía un gran parecido con ella e, incluso, lucía un corte de cabello y estilo casi idéntico al de la cantante en “Dance again”. Además, al inicio de la canción, The Weekend canta: “I saw you dancing in a crowed room” (”Te ví en una habitación llena de gente”). ‘Crowded room’ también es el título de un tema de Selena Gomez.

En agosto del 2020, The Weeknd habló del proceso creativo de su disco ‘After Hours’ en una entrevista con la revista Esquire, donde afirmó que canciones como “Save Your Tears” y “Heartless” le habían ayudado a sanar y eran cortas, pues era lo único que quería decir del asunto y describían el dolor que atravesó.