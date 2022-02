Las películas que ‘Spider-Man: No Way Home’ dejó atrás para convertirse en la más taquillera

El Hombre Araña sigue escalando y tejiendo su camino hacia la cima de la taquilla norteamericana y desplazó a Avatar como la tercera película de mayor recaudación doméstica (Estados Unidos y Canadá) en la historia del cine.

Spider-Man: No Way Home alcanzó los 760.988 millones de dólares en taquilla para superar los $760,5 millones que recaudó el laureado film de James Cameron de 2009, según los datos oficiales de Sony Pictures.

La película de Marvel, protagonizada por Tom Holland, Zendaya y Benedict Cumberbatch, superó esta marca tras recaudar $1,615 millones el Día de San Valentín en 3.300 salas de cine.

El film dirigido por Jon Watts alcanzó esa cifra en apenas 60 días, en su novena semana en cines. En ese periodo Avatar sumó $749,7 millones en taquilla y añadió otros $10,7 millones en su relanzamiento en 2010 para llegar a los $760,5 millones.

Star Wars y Avengers a la cabeza

Star Wars: el despertar de la fuerza Foto: Lucasfilm

Star Wars: The Force Awakens, de 2015, se mantiene en el tope de recaudación doméstica con $936,6 millones, seguida de Avengers: Endgame, de 2019, con $858,3 millones en taquilla nacional.

Se estima que el actual éxito de Marvel finalice con un aproximado de $785 millones, por lo que luce improbable que destrone a las sagas de Star Wars y Avengers. The Force Awakens superó los $760 millones que posee Spider-Man en 20 días, mientras que Endgame necesitó 23 días en cartelera para alcanzarlos.

Spider-Man: No Way Home se ha mantenido como la número uno de en las carteleras en seis de nueve fines de semana desde su estreno, la segunda mayor cantidad de dominio en películas estrenadas este milenio después de Avatar, que tuvo siete fines de semana en el tope.

Otros éxitos de taquilla que alcanzaron seis fines de semana en lo más alto de la cartelera fueron Return of the Jedi, The Fugitive, Rain Man, Rocky IV y Terms of Endearment.

La primera con un billón en la era post-COVID

Spider-Man No way Home AP

Esta saga del Hombre Araña cruzó la barrera de 1 billón de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la primera en hacerlo desde el inicio de la pandemia del COVID-19.

Spider-Man: No Way Home se estrenó el pasado 17 de diciembre y suma globalmente $1,8 billones en taquilla, sin haber sido aún estrenada en China, por lo que es la sexta más taquillera de todos los tiempos.

A nivel mundial Avatar sigue dominando con una taquilla global de $2,84 billones, superando a Avengers: Endgame que obtuvo $2,79 billones en ingresos.