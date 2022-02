Linda Evangelista muestra fotos de cómo quedó desfigurada tras tratamiento de congelamiento de grasa

La supermodelo Linda Evangelista, famosa por su trabajo en la industria de la moda en la década de los 90 reveló la razón por la cual desapareció completamente por varios años a pesar de ser una de las figuras más influyentes del modelaje. La famosa confesó que su carrera había terminado debido a un procedimiento estético que salió mal y terminó por desfigurarle el cuerpo.

Linda Evangelista revela cómo fue que quedó ‘irreconocible’

La modelo canadiense reveló por medio de redes sociales, que en 2017 se había sometido a tratamiento de CoolSculpting para reducir sus células grasas al congelarlas. Sin embargo, este procedimiento generó un efecto adverso y las células comenzaron a aumentar al grado de dejarla irreconocible.

Actualmente, la famosa de 56 años de edad padece de hiperplasia adiposa paradójica (HAP), el cual provoca que algunas áreas luzcan agrandadas. Linda dijo que esta afección no solo terminó con su carrera, sino que también le provocó depresión y afectó gravemente su autoestima que la orillaron a recluirse.

Además tuvo que someterse a dos cirugías correctivas que no tuvieron éxito. Sin embargo está cansada de esconderse, y desea poder vivir una vida normal a pesar de que ya no luce como antes.

Ahora en una entrevista con People, la famosa reapareció para contar su historia y revelar cómo un procedimiento alternativo para liposucción terminó por desfigurarla.

“Amaba caminar por la pasarela, ahora temo encontrarme a alguien que conozco. No puedo vivir escondiéndome y avergonzándome de mi apariencia.”

En su publicación, Evangelista mencionó que había procedido de manera legal en contra del lugar que le realizó el procedimiento y que actualmente intenta deshacerse de la vergüenza que siente sobre su apariencia.

En la entrevista la modelo dijo que después de tres meses de tratamiento, comenzó a notar bultos en su barbilla, piernas y espalda, las mismas áreas que deberían reducirse con el CoolSculpting, ahora estaban creciendo, se hacían duras y se entumecían.

Al principio intento hacer más ejercicio y dieta, hasta llegar un punto en el que no estaba comiendo nada. Sentía que se estaba volviendo loca con los cambios en su cuerpo.

Al visitar al médico y recibir el diagnóstico, el especialista le dijo que no importaba la dieta y el ejercicio que hiciera, pues no había remedio para lo que le estaba pasando.

Incluso ahora tras dos liposucciones de cuerpo completo, los bultos siguen creciendo y deformando su cuerpo.

Ahora tiene bultos de grasa en sus piernas, brazos y pecho que son duros y que afectan su postura, pues ni siquiera puede poner sus brazos a sus costados de manera natural. Por esta razón ha querido hablar y buscar justicia para ella y para las mujeres afectadas por este padecimiento.

La famosa recibió mensajes de apoyo por parte de amigos del mundo de la moda. Naomi Campbell le envió un tierno mensaje en el cual expresaba su admiración por hacer público su problema.

“Aplaudo tu coraje y fuerza para compartir tu experiencia y no ser víctima de ella por más tiempo. No puedo imaginarme el dolor que has enfrentado durante los últimos cinco años.”