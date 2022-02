“Uncharted” está siendo lapidada por la crítica ¿Otro fracaso para Tom Holland?

Históricamente, las adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla suelen encontrarse con una gran cantidad de problemas, en especial cuando se trata de complacer a los fans y a la crítica y por lo visto, “Uncharted” no es más que otro ejemplo del mismo caso, la película de Tom Holland está siendo destruida por la crítica antes de que llegué a las salas a nivel mundial.

Hasta la fecha, la adaptación del exitoso juego de aventura muy al estilo de Indiana Jones, ha sido estrenada en algunos países, pero aún no alcanza el estatus de presencia mundial. Por lo visto no hace falta que llegue a dicho estatus para que la crítica se encargue de destruirla por completo e inclusive algunos fans ya se han quejado de ella.

La crítica destruye “Uncharted” poniéndola cada vez más cerca de ser una terrible mancha en la carrera de Tom Holland

Cuando el film fue anunciado se generó una gran separación en la audiencia, pues si bien, las aventuras de Nathan Drake parecen ser perfectas para la gran pantalla, los estudios de Hollywood no han logrado nunca dar con la fórmula para hacer una buena adaptación de un videojuego, en especial por la gran diferencia en interactividad de ambos medios.

Al mismo tiempo, la presencia de Tom Holland fue tomada por muchos como el requisito casi único para que el filme fuese un éxito, en especial con las grandes cifras que logró “Spiderman: No Way Home”. Pero los sitios especializados ya han empezado a dar malos comentarios sobre la misma y no precisamente por lo que la mayoría pensaría.

A lo largo de los años las adaptaciones de videojuegos se topan con los mismos problemas, ¿cómo contar a una audiencia de cine una historia que originalmente está pensada para ser escrita por ellos mismos?, pues parece que “Uncharted” lo ha logrado, teniendo increíbles escenas de acción y una historia muy parecida a lo sucedido en la serie de juegos.

Pero, según gran parte de la crítica, la película se consigue con muchos otros problemas propios del séptimo arte, en especial, una gran cantidad de clichés de películas de acción que hemos visto una y otra vez. Hasta el momento, el film tiene un porcentaje de 46% en el sitio especializado Rotten Tomatoes, lo cual podría ponerla fácilmente entre lo peor del año.

Lo más sorprendente es que, este porcentaje no ha hecho más que bajar ya que, al momento de su estreno, la película contaba con poco más del 50% de aceptación. Brian Tellarico, crítico de la RoberEbert.com resume la película diciendo “Uncharted marca casillas para fanáticos y novatos, pero lo hace de una manera tan predecible que carece de ventaja o chispa”.

“Los grandes efectos especiales y el encanto de Tom Holland no pueden superar un guión que se pierde en un mar de trillados clichés de películas de acción” fue la opinión de una de los críticos del medio Below The Line. Por lo que “Uncharted” puede estar destinada a ser un fracaso total.

“Uncharted” se perfila como una de las peores películas del año y de la carrera de Tom Holland

El actor británico ha aparecido muy alegre durante toda la gira de medios de la película, pero parece que ni siquiera su encanto puede salvarla. Gran parte de los fans de los juegos se quejaron por la mala química entre Holland y Mark Whalberg, quien es su co estrella. Por otro lado, muchos han mencionado el exceso de efectos especiales como algo que le resta al realismo de la película.

