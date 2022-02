Así luce Julia Roberts en su triunfal regreso a las comedias románticas al lado de George Clooney

Julia Roberts es sin duda una de las actrices más icónicas del mundo del espectáculo. Con su sonrisa, brillantes ojos negros y gran carisma, ella enamora en la pantalla. Por supuesto su talento histriónico y habilidad para apoderarse de cualquier papel que le pongan, la ha mantenido en la cima.

Desde la década de 1980 y 1990, la actriz originaria de Georgia, Estados Unidos, marcó generaciones con encantadoras cintas como Steel Magnolias, Pretty Woman, My Best Friend’s Wedding y Erin Brockovich.

En los 2000, las cintas Eat Pray and Love y Wonder se convirtieron en las favoritas del público por tratarse de poderosas historias de amor propio y aceptación.

Julia ha sido nominada a cuatro premios Oscar, con una victoria para Erin Brockovich de 2000. También ha sido nominada a ocho Globos de Oro, llevándose tres galardones por Steel Magnolias, Pretty Woman y Brockovich. Ella fue acredora de un premio por parte del Sindicato de Actores de la Pantalla por Brockovich.

Aunque se tomó una pausa desde 2018 para enfocarse en su familia y otros proyectos personales, ella nunca ha dejado de ser una de las consentidas.

Ahora regresará a la pantalla grande al lado de nada más y nada menos que George Clooney con la cinta “Ticket to Paradise”.

La comedia romántica está co-escrita y dirigida por Ol Parker (Mamma Mia: Here We Go Again! and Now Is Good.) y también se suman al elenco Billie Lourd, Kaitlyn Dever, y Lucas Bravo.

Clooney y Roberts ya habían trabajado juntos en las películas de ‘Ocean’s Eleven’ y ‘Money Monster’ de 2016.

La historia transcurre en Bali, donde una ex pareja (Roberts y Clooney) se ven inmersos en la misión de evitar que su joven recién graduada de la universidad cometa el mismo error que ellos de casarse abruptamente.

Por supuesto se puede esperar un sin fin de dimes y diretes entre ambos ya que deberán unir fuerzas durante su viaje, además de enfrentarse a su propia hija.

La producción ha estado filmando en las islas Whitsunday, en lugar de Bali, mientras que otras locaciones incluirían Brisbane y la cercana Gold Coast.

Universal Studios había programado inicialmente el estreno de “Ticket to Paradise” en los cines el 30 de septiembre de 2022, pero como todas las cintas de los últimos años de pandemia, ésta ha tenido atrasos, lo que ha obligado a reprogramarla al 21 de octubre de 2022.

Recientemente han circulado imágenes de los actores en el set de filmación, mostrando a una Julia Roberts que luce espectacular a sus 54 años.

George Clooney también se mantiene como el eterno galán, siendo esta cinta también su regreso a la pantalla después de una pequeña pausa enfocado en proyectos personales.

La última cinta en la que estuvo fue “Cielo de medianoche”, estrenada en 2020, en la cual también fungió como director.

Julia Roberts no se detendrá aquí pues ya tiene otras producciones en puerta como Little bee, la cual se encuentra en preproducción.

Todas amamos a Julia Roberts por ser un ejemplo de perseverancia y es que ha demostrado que se puede triunfar y lograr tus sueños si luchas por ellos.

Julia Roberts

En sus películas suele encarnar mujeres que no se dan por vencidas a pesar de verse envueltas en una crisis existencial como sucede en la vida real. Es así como la actriz nos ha enseñado a arriesgarnos y buscar nuestra felicidad, sin importar el qué dirán. Sin duda estamos ansiosas de ver qué se viene para ella próximamente.